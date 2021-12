Hay escasez de vacunas contra la Covid. ¿Por qué? Porque los países ricos están acaparando todas

Europa se sitúa estas semanas en el centro de la última ola del Covid, la sexta, con casi un millón de nuevas infecciones cada dos días y representando casi dos tercios de los nuevos contagios en todo el mundo. La situación no pinta nada bien. Y la solución más desesperada por la que están optando ahora mismo los países es administrar una tercera vacuna, las llamadas dosis de refuerzo.

Sin embargo, con dicha estrategia estamos pasando por alto la situación de las naciones más empobrecidas, donde el porcentaje de vacunados es muy escaso. Y el mundo ya prevé un déficit de inyecciones para el próximo año.

Crisis de vacunas. El mundo enfrentará un déficit de 3.000 millones de vacunas contra el Covid a principios del próximo año si las naciones más ricas refuerzan "agresivamente" a los adultos y abren la inmunización a los niños, lo que obstaculiza aún más la implementación de inyecciones en las naciones más pobres. Es la última advertencia de la Organización Mundial de la Salud. Una situación peliaguda porque también se trata de un esfuerzo de los países desarrollados por defenderse de ómicron, la variante preocupante de Covid identificada en el sur de África el mes pasado.

Y esto supone un problema, ya que sólo alrededor del 7% de las personas que viven en países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis de cualquier inyección. Y 98 países, aproximadamente la mitad de los de todo el mundo, no han inmunizado al 40% de su población.

