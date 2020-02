Hay gente preparándose para una guerra nuclear o para el fin del mundo o para las dos cosas

El mundo tal y como lo conocemos podría irse al garete en cualquier momento. Es una filosofía con la que los estadounidenses y el resto de potencias vivieron a diario durante la Guerra Fría. Un intercambio nuclear; un colapso económico como el de septiembre de 2008 que fuese a más; un huracán como Katrina que dejase a los ciudadanos abandonados a su suerte... ¿Podrías sobrevivir tres días en una situación así? Es el plazo estimado por las autoridades para restablecer el orden o tomar las primeras medidas para ello ante un desastre.

El plazo mínimo para el que los preppers están listos: fuego, comida, agua. Son los tres puntos de partida de una comunidad de gente a la que el fin del mundo no les pillará desprevenidos.

"Tú pagas un seguro cada año por tu casa", nos cuenta Ricardo Rubio, de Suministros para Emergencias, la tienda de referencia de la comunidad prepper española. "Está ahí, no quieres tener que usarlo, pero lo tienes. En el peor de los casos, tienes las espaldas cubiertas. Un prepper es algo parecido: está listo para lo peor". En 2008, el todavía alcalde Gallardón sorprendió a la ciudadanía madrileña con la puesta en marcha de Préparate, una iniciativa de su Ayuntamiento en la que recomendaba a los habitantes contar con un plan, una móchila y un módulo "de emergencias".

La web explicaba en cómodas fichas los primeros pasos de todo prepper: enseres básicos y equipo casero para sobrevivir sin penurias a los compases iniciales de una catástrofe. "Las autoridades", explica Rubio, "son conscientes de que no tienen recursos suficientes para atender a todo el mundo a la vez durante un desastre. Están muy bien preparados, tienen todo tipo de protocolos, incluso para pulsos electromagnéticos, pero también por eso saben que no se puede llegar a toda la población". Es decir, el prepper se ayuda a sí mismo y a otros.

La mochila (que en la versión inicial para "profesionales" incluye tabletas depuradoras, cerillas antitormenta y una navaja multiusos) forma parte de "el objetivo de cualquier prepper: prepararse para todo tipo de situaciones", prosigue Rubio. Desde situaciones plausibles, como inundaciones, hasta "terremotos o el incendio de una planta química. El objetivo de la mochila es trasladarte y que dispongas de al menos unos medios para sobrevivir por ti mismo".

Supervivencia que algunos llevan muy lejos: "hay muchos que lo enfocan en plan supervivencia en la montaña, otros en núcleos urbanos, otros preparan un armarito y luego tienes gente que incluso se prepara para bombas atómicas", con búnkeres personales, o refugios construidos lejos de la civilización. Son los survivalistas extremos, preppers a los que las 72 horas se les quedan cortas. Porque puede que el mundo no recobre la normalidad.

Rubio nos cuenta que, en España, los preppers no abundaban mucho. En Estados Unidos o Inglaterra (donde Rubio se hacía con su propio equipo prepper hace más de tres décadas) "es muy típico que toda familia tenga su mochila o el típico sótano con latas que sale en las películas. La mentalidad de ellos es que si ocurre algo, ya vendrá alguien a ayudarnos, pero mientras hay que apañarse por sí solos. Y aquí la mentalidad es quedarse esperando a que venga alguien y punto.

Con el Katrina no llegó ni policía ni Guardia Nacional en 72 horas. Si ocurre algo en mi pueblo, por decir algo, ya vendrán del pueblo de al lado Cruz Roja o quien sea. Pero si es una crisis muy general, igual no viene nadie hasta dentro de unos días. Mira el caso de Lorca: los pusieron en un pabellón 72 horas mientras inspeccionaban si sus casas son seguras o no. Para eso es la mochila: aunque te evacuen, se puede hacer más agradable el proceso.