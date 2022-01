La industria tecnológica está huyendo de Silicon Valley: Stripe ya contrata al 74% fuera de allí

Cuando la pandemia abrió una ventana de oportunidad para el trabajo en remoto una ciudad concentró todas las miradas: San Francisco. El área de su bahía, la cuna de la industria tecnológica tal y como la conocemos, se había convertido por entonces en una de las regiones más dinámicas y al mismo tiempo asfixiantes de todo el planeta. El elevado coste vital, el difícil acceso a la vivienda, el auge de los sintecho, los problemas de transporte. Todo convivía junto a sus evidentes beneficios.

De repente, muchos pudieron huir. Y lo hicieron.

Mirada larga. Tenemos un ejemplo en Stripe, una de las plataformas de pagos más populares: si en el primer cuatrimestre de 2019 el 34% de sus nuevos empleados provenían de otros rincones del mundo, en el último cuatrimestre de 2021 el porcentaje había ascendido al 74%. Lo desvelaba ayer su CEO, Patrick Collison. San Francisco y Seattle, el otro gran hub tecnológico de la costa oeste estadounidense, han dejado de ser sus principales proveedores de talento.

In Q1 2019, 39% of Stripe's hiring was outside Bay Area and Seattle. Last quarter, it was 74%. I think the rate at which tech industry is going global is still under-appreciated, and that this will be a big tailwind for the world over the next decade.