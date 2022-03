Una inesperada supervivencia: cómo Rusia está esquivando un cataclismo económico pese a las sanciones

El rublo está en un coma inducido por el banco central ruso. Al limitar las ventas y forzar las compras, Rusia ha fabricado la demanda de su moneda maltratada. Si bien todavía puede experimentar cambios bruscos cada día, ha recortado sus fuertes pérdidas y ha comenzado a estabilizarse. Basta decir que el rublo, que se cotizaba a 92.29 por euro el día antes de la invasión, ahora lo hace a 96.23. Es decir, casi toda la pérdida recuperada.

Una moneda no dice todo sobre una economía, ni mucho menos, pero sigue siendo significativa.

¿Cómo? Primero, limitando la cantidad de dólares y euros que los residentes pueden retirar de cuentas bancarias en moneda extranjera y prohibió a los bancos vender moneda extranjera a los clientes durante los próximos seis meses. Las casas de bolsa rusas tampoco pueden permitir que los clientes extranjeros vendan valores. Estas medidas han dificultado la venta del rublo, limitando así sus pérdidas.

Las sanciones occidentales contra Rusia dejaron excepciones para los exportadores de energía de los que Europa depende particularmente, lo que mantuvo el flujo de dólares y euros en el país. Pero también ordenó a esos exportadores que vendieran el 80% de sus ingresos en moneda extranjera y compraran rublos, lo que ayudó a la moneda.

¿Quieres gas? Paga en rublos. Vladimir Putin señaló hace unos días que quiere que las naciones europeas comiencen a comprar gas ruso con rublos en lugar de dólares y euros. Eso revertiría el flujo actual de dinero, haciendo que las naciones sancionadoras apoyen la moneda de Rusia y asegurando que todos los fondos de las ventas de energía respalden su valor. Tal movimiento es poco probable, pero indica el deseo de Rusia de impulsar la demanda del rublo.

El comercio no se ha detenido. También es cierto que no todas las reservas están congeladas. No parece que Rusia esté vendiendo su oro y casi todas las transacciones con el Banco Central de Rusia han sido prohibidas. Entonces, ¿por qué no cae el rublo? El economista Johannes Borgen lo resume bien en este hilo de Twitter. Hay que señalar dos cosas. Primero: a los países solo le importan las divisas por el comercio internacional. Si descubrimos que la gente de Marte tiene una moneda, no nos importaría la paridad con el euro.

Y segundo: el comercio realmente no se ha detenido con Rusia. Todavía les vendemos cosas (o lo hace China) y ellos todavía nos venden materias primas y energía. Hemos embargado los bolsos de Vuitton y otras cosas, pero eso no parece muy significativo. Si observas el balance de divisas, la imagen es bastante clara: incluso si las acciones están congeladas, el flujo sigue siendo bastante positivo para Rusia.

The narrative sounds simple: sanctions will crash the Ruble, isolate Russian economy, create massive inflation and hopefully Russia will cave.

But the chart for EUR vs RUB stubbornly disagrees… What’s happening here? Are sanctions not working? Why?

Important thread (I think) pic.twitter.com/i4BAjao31U