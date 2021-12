Un invierno muy frío: el desorbitante precio de la electricidad en toda Europa, en un mapa

La Ley de Murphy dice que "todo lo que pueda salir mal, saldrá mal". Otra famosa cita tiene otro punto de vista: "Todo estará bien en la noche". Europa ha adoptado el segundo adagio como estrategia de suministro de gas natural, y no está yendo nada bien. Los países europeos apostaron a que los precios serían bajos y que podrían elegir y contener cualquier mala actitud comercial del proveedor ruso con su poder de mercado combinado. Pero la Ley de Murphy ha prevalecido. Ahora Europa se pregunta cómo ha podido suceder esto y por qué los países europeos se enfrentan a los precios más altos de la historia del gas y la electricidad.

Y la Unión Europea ya se está preparando para nuevos aumentos a medida que los precios se disparan, y prácticamente todo el mapa europeo sigue batiendo récords.

La situación europea. Con el continente luchando por mantener sus necesidades energéticas a medida que el invierno se establece por completo, y mientras se produce un aumento de la oferta a medida que las economías emergen de los bloqueos pandémicos, la UE se enfrenta a tiempos difíciles. Un mapa publicado recientemente por Energy Live muestra algunas cifras preocupantes para la mayoría de las naciones europeas. El precio diario de la energía para la mayor parte de Europa se encuentra en el extremo superior de la escala en euros por megavatio.

Francia, Alemania, Italia, Bélgica y los Países Bajos se encuentran en los escalones más altos. Para Alemania, el precio de 331,3 euros ya es un récord. Además, los precios de la energía en el Reino Unido han aumentado a 482 euros por MWh, su segundo nivel más alto de la historia.

EUROPEAN ENERGY CRISIS: Wow, wow, wow... I'm running out of words to describe the European short-term electricity market. Multiple records breached for Monday. With the exception of Poland and Scandinavia, all Europe is above €300 per MWh (France and Switzerland near €400) pic.twitter.com/yRTKA9Jskp