Mano de obra precaria en China. ¿La industria de la moda? No, la de videojuegos como RDR2

“Hemos tenido semanas de trabajo de más de 100 horas”, dijo Dan Houser, vicepresidente creativo de Rockstar, en alusión a su lanzamiento del Red Dead Redemption 2 en una de las citas más comentadas de la historia del periodismo de videojuegos. Partiendo de esta frase, extensos reportajes, guías para entender el crunch y miles de personas indignadas sobre cómo se realizan sus productos favoritos.

Así como existe gente preocupada por la procedencia de su comida o su ropa, ahora algunos se preguntan: ¿existe un posible consumo ético de videojuegos en el que se trate bien a sus trabajadores?

Rockstar, EA, Ubisoft. A lo largo de los últimos años han ido apareciendo esporádicos testimonios de cómo la elección se convierte en obligatoriedad de trabajo abusivo en períodos previos a un lanzamiento AAA, que a veces se extendían a años de trabajo. En 2015, una encuesta realizada por la International Game Developers' Association en Estados Unidos concluía que el 62% de los trabajadores decía que su trabajo incluía crunch (de las 50 a las 100 horas de trabajo semanales).

El estudio hacía notar que del restante 48% de encuestados muchos también trabajarían jornadas excesivas, sólo que su empresa no utilizaría este término. Trabajar sólo dos horas extra no remuneradas al día en este sector se considera un lujo.

Y llegaron los autónomos: la insalubridad del mundo laboral de los desarrolladores de videojuegos llegaba también a sus mismas oficinas. Hasta un tercio de las plantillas son ya trabajadores por cuenta ajena o empleados a fin de obra que cobran 15 dólares la hora, un sueldo bajísimo para los estándares norteamericanos de trabajos especializados. Dependiendo del volumen de horas extra que tus empleados normales estén dispuestos a hacer gratis te convendrá tener más autónomos o menos.

Re: ethical consumption of AAA games. While we're at it, let's look into how much AAA games outsource to Chinese and Eastern European sweatshops. Those workers don't make the credits or get bonuses either :(