Meta quiere construir un data center gigante en Países Bajos. Consumirá tanto como 400.000 hogares

Mark Zuckerberg tiene un sueño: el metaverso. Para llegar hasta él, un universo paralelo proyectado digitalmente sobre el plano de lo real, se necesitan toneladas y toneladas de producción eléctrica, o lo que es lo mismo, de grandes centros de datos capaces de almacenar la nube. Su número no ha hecho sino crecer durante la última década. Y más que lo hará en el futuro. Meta es un buen ejemplo: lleva dos años impulsando un nuevo data center en el corazón de Países Bajos.

Uno que ha generado un enorme debate en el país.

El proyecto. Data de 2019, cuando Facebook, por aquel entonces camuflada bajo el misterioso nombre de "Tulip", se interesó por unos terrenos agrícolas en el centro de Flevoland, un gigantesco polder creado a mediados del siglo pasado y constituido en provincia autónoma. El data center en cuestión ocuparía más de 200.000 metros cuadrados, daría trabajo permanente a unas 400 personas y consumiría hasta 1.380GW/h. La cifra, en sí misma fría, equivale al consumo energético anual de unos 400.000 hogares (si tomamos como referencia la media de Ámsterdam).

Facilidades. El proyecto generó un arduo enfrentamiento entre las distintas administraciones neerlandesas. Tanto Flevoland como Zeewolde, el pequeño municipio acreedor de las 166 hectáreas demandadas por Meta, son partidarios de su construcción. El gobierno nacional parece más dubitativo. En 2020, como los holandeses descubrirían un año más tarde, Eric Wiebes, por aquel entonces ministro de Asuntos Económicos y Política Climática, acomodó las exigencias de Meta.

Su data center tendría acceso prioritario a la red eléctrica nacional.

La polémica. Wiebes ofreció este atajo en contra del criterio de algunas agencias estatales. Como explica NRC, la red eléctrica de Países Bajos tiene problemas de capacidad y está al borde de la saturación. Tennet, la empresa pública encargada de gestionarla, cuenta con una larga lista de espera de diversas empresas e instituciones interesadas en conectarse. Al parecer, Wiebes le invitó a "desviarse de su método habitual" y a facilitar la conexión de Meta a la infraestructura eléctrica. En otras palabras, a concederle un trato de favor para agilizar la llegada del data center.

El debate. La planta de Zeewolde ha avivado un debate ya candente en la esfera pública neerlandesa. El país cuenta con centenares centros de datos (hasta 259, algunos de ellos gigantescos) que consumen mucha energía y ofrecen un limitado retorno económico a cambio, especialmente en materia de empleo. La proliferación es tal que el parlamento, urgido ahora por la polémica, desea debatir un "plan nacional" de data centers. Si el coste eléctrico y medioambiental es tan alto, razonan, ¿no debería el estado, y no un municipio, decidir sobre su construcción?

Voorstel van Land van Ons richting gemeente Zeewolde om de 166 ha van het beoogde megadatacenter van META te kopen. Steun ons, want het is hoogste tijd om duidelijk te maken dat we in ons land andere keuzes moeten maken voor ons grondgebruik.https://t.co/syJegLy7s9 pic.twitter.com/Dsb5YoT6i6