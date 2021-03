Una montaña física de papel: la pesadilla burocrática del Brexit, explicada en una imagen

Cualquier esperanza que británicos y europeos pudieran albergar sobre un futuro más próspero y certero a partir del 1 de enero de 2021, fecha de ruptura definitiva entre la Unión Europea y el Reino Unido, se desvaneció en cuestión de días. Atrás quedaron las preocupaciones sobre el estatus de los residentes extranjeros; sobre el control fronterizo; o sobre Irlanda del Norte. Los dos bloques, especialmente el británico, descubrieron la cruda, verdadera realidad del Brexit.

Una montaña de trámites burocráticos.

La imagen. Una montaña física, no metafórica. Ilustran el problema dos fotografías subidas a Twitter por el director general de Simply Pets Food, James Milbourne, una empresa dedicada a la producción de pienso y otros productos alimenticios para mascotas que facturan anualmente más de 40 millones de euros. "Este es el papeleo requerido para un envío a la Unión Europea ahora. Antes, ninguno. Inspecciones veterinarias por valor de £100.000 al año ahora. Antes, £0. Es muy molesto y costoso para negocios consolidados como nosotros".

La imagen habla por sí misma.

This is the paperwork required to send one order to the EU now. Previously zero. £100k / year of Veterinary inspection fees now, previously £0. Very annoying/ costly for an established business like us, crippling for a small company! Emailed @GregHands , no response... pic.twitter.com/cRyJ7E7Lf3