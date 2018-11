Lo que creíamos sobre la inteligencia está mal: los hombres no crecen más creativos que las mujeres

Tradicionalmente, algunas ramas de la psicología han considerado que las niñas son más inteligentes y creativas en la infancia y adolescencia, mientras que los niños adquieren más capacidad intelectual con los años. Esta premisa sirvió en los noventa para formular la llamada "teoría del desarrollo de la diferencia intelectual entre sexos".

Un reciente estudio ha comprobado una de las áreas más controvertidas y desconocidas: la creatividad. Sus resultados, según afirma el autor, contrarrestan en parte algunos de los presupuestos hasta la fecha. El estudio concluye que las jóvenes no se quedan por detrás en creatividad, en comparación con los hombres, sino que su capacidad puede ser igual o mayor.

Richard Lynn es un prestigioso investigador de la Universidad de Ulster, Reino Unido, además de padre de varias de las teorías psicológicas más controvertidas. Entre ellas se encuentra la "teoría del desarrollo de la diferencia intelectual entre sexos". Esta se basa en varios hechos: por ejemplo, la diversidad de tamaño relativo entre los cerebros de los hombres y las mujeres, la capacidad reacción o las mediciones de cociente intelectual.

Según sus investigaciones, la capacidad intelectual es mayor en niñas y adolescentes, mientras que esta progresión se va invirtiendo y resulta mayor en hombres adultos, grosso modo. A pesar de las críticas realizadas tras las primeras publicaciones, en los siguientes años varios estudios y metaanálisis comprobaron algunas de las hipótesis y afirmaciones realizadas en el contexto de esta teoría.

Esto ha ido asentando la idea, en psicología, de que los hombres se vuelven más inteligentes a medida que se desarrollan cognitivamente. Las mujeres también, pero muestran un mayor cociente intelectual con respecto a los hombres cuanto más jóvenes son. Sin embargo, y a pesar de sustentar estas ideas con artículos, algunas críticas son insalvables.

Por ejemplo, los estudios realizados son, en su mayoría, discretos. Esto quiere decir que cogen poblaciones de ciertas edades y las miden. Sin embargo, no se ha medido casi nunca qué ocurre en el tiempo. Si la "teoría del desarrollo" es correcta, esta debería manifestarse a lo largo del tiempo.

Por otro lado, tradicionalmente la inteligencia se ha asociado a la creatividad, pero nunca se ha medido su evolución con la edad. Ahora, un equipo ha presentado un estudio realizado durante cuatro años. Sus resultados indican que, al contrario de lo que se esperaba, las jóvenes y las mujeres adultas son tan creativas como los hombres. Además, con el tiempo, adelantan en las medidas a la población masculina.

He Wu-Jing es el autor de este estudio, que es bastante completo, sobre el desarrollo de la creatividad. Partiendo de las bases de Lynn y otros colegas, este investigador se plantea tres preguntas básicas: ¿hay una diferencia entre la capacidad creativa de niños y niñas? ¿Y entre adolescentes? ¿Se cumple lo que dice la teoría de Lynn, es decir, son más creativos los hombres adultos que las mujeres adultas?

En su opinión, como especialista en psicología, las respuestas deben afrontarse desde el desarrollo. Esto es, que hay que medirlas a lo largo del tiempo, durante el desarrollo de los participantes, y no como sujetos inconexos. Así, el estudio planteado por Wu-Jing duró cuatro años y analizó la capacidad creativa de cuatro grupos, diferenciados por edades.

From adolescence on, males and females achieved the same mean performance on creativity tests, with a greater numbers of males falling at the upper and lower extremes. https://t.co/vAJJPWBxfV pic.twitter.com/0ik6nbC2Kj