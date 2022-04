Un país tiene mucho más que ganar que el resto en la compra de Twitter por Elon Musk: China

A medida que se resuelven las implicaciones del acuerdo millonario de Elon Musk para comprar Twitter, el mundo se pregunta si la adquisición también abre una puerta para que China ejerza un control indirecto sobre la plataforma de redes sociales, dada la dependencia de Tesla de su planta de Shanghái y proveedores locales para obtener ganancias. Twitter está prohibido en China, pero eso no impide que el gobierno chino haga un buen uso de la aplicación para promover la propaganda.

Y ahora que la plataforma de redes sociales está siendo comprada por el hombre más rico del mundo (y CEO de Tesla), el gobierno chino podría haber ganado cierta influencia sobre el futuro del servicio.

Lo que le preocupa a Jeff Bezos. El segundo hombre más rico del mundo, detrás de Musk, propietario de Amazon, Washington Post y BlueOrigin, aparentemente está preocupado por la capacidad de China para influir en el futuro propietario de Twitter. Jeff Bezos lanzaba un tuit hace unas horas preguntándose si la compra de Twitter le da a China una influencia adicional sobre la "plaza del pueblo" de la democracia.

En un seguimiento de su propio tuit, Bezos rechazaba la idea de que la exposición de Tesla a China podría llevar a Musk a implementar una censura favorable a China en Twitter. Pero la censura no es realmente el problema aquí. Dado que Musk pronto tendrá el control, China quizás se beneficie de una relativa falta de censura.

¿Por qué? En 2021, China se convirtió en la mayor fuente de producción de vehículos de Tesla y probablemente en su segunda mayor fuente de ventas. Dados los menores costes de producción allí, incluidas las baterías, los materiales y el salario de los trabajadores, también es "por mucho" la fuente de ganancias del fabricante de coches. Fue el primer extranjero en consolidarse en China al que se le permitió poseer en su totalidad su planta de ensamblaje de automóviles allí. Anteriormente, los gigantes General Motors, Volkswagen, Ford y Toyota, debían asociarse con empresas chinas locales, que normalmente poseían una participación mayoritaria en las fábricas de empresas conjuntas.

Privilegios para Tesla. Los expertos creen que a Tesla se le otorgó una dispensa especial ya que el gobierno esperaba que la (anteriormente) compañía con sede en Silicon Valley empujara a los fabricantes de coches chinos a mejorar para competir con la marca. Parece haber funcionado, ya que las empresas locales, incluidas BYD y NIO, se han convertido en rivales de rápido crecimiento de Tesla en ese mercado con una gama de nuevos modelos eléctricos atractivos. La financiación para construir la instalación "Giga Shanghai" incluyó 1.300 millones de préstamos de bancos locales.

If Elon Musk thinks because he's the world's richest man that he can tell China to piss off if Beijing ever starts leaning on him about Twitter, he'll find out how efficiently the Chinese state can gobble up that Tesla Shanghai factory, taking with it as much IP as it can.