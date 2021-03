Para sorpresa de nadie, la confianza de los europeos en la vacuna de AstraZeneca se ha desplomado

Hemos hablado con asiduidad de las herramientas que los organismos públicos tienen a su disposición para impulsar una campaña de vacunación. Desde el empleo de celebridades hasta la utilización de figuras políticas como sinónimo de confianza y seguridad, pasando por un enfoque proactivo mucho antes que por una obligatoriedad. Costaba imaginar un escenario en el que los gobiernos europeos, por sus propios actos, hundieran la reputación de la vacuna... Hasta que llegó AstraZeneca.

El fiasco de las últimas semanas se ha cobrado una víctima. La confianza de la opinión pública.

La encuesta. Un sondeo de YouGov para los cuatro grandes países de la Unión Europea ilustra hasta qué punto la suspensión de la vacunación ha despertado el recelo y escepticismo de los europeos. En las dos últimas semanas el porcentaje de franceses, italianos, alemanes y españoles que consideran "insegura" a la solución de AstraZeneca se ha disparado. Son ya mayoría en Francia (el 61%), Alemania (el 55%) y España (el 52%), mientras que representan a una porción sustancial de la población de Italia (el 43%). Similar comportamiento presentan daneses y suecos.

European confidence in AstraZeneca vaccine safety sinks after blood clot scare (changes in last 2/3 weeks)



🇫🇷 safe 23% (-10) / unsafe 61% (+18)

🇮🇹 safe 36% (-18) / unsafe 43% (+27)

🇩🇪 safe 32% (-11) / unsafe 55% (+15)

🇪🇸 safe 38% (-21) / unsafe 52% (+27)