Si pitas, se pone rojo: Mumbai ha instalado semáforos acústicos para reducir el ruido en sus calles

La policía de Mumbai ha comenzado a poner coto a la contaminación acústica de la ciudad instalando unos semáforos de decibelios que no permiten pasar a aquellos vehículos que sobrepasen el límite establecido. Esta medida se enmarca en un contexto donde cada vez existe una mayor concienciación respecto a los efectos negativos del ruido y en el que París ha comenzado a estudiar la instalación de rádares en sus calles.

Stop ruido. Durante los meses de noviembre y diciembre, la policía de Mumbai instaló unos medidores de decibelios como medida educativa para los conductores. En el vídeo publicado en las redes sociales de la policía local explican que se trata de una primera toma de contacto para ver cómo reaccionaban los ciudadanos al tratar de hacerles entender que el ruido no agiliza el tráfico, sino que lo ralentiza.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH