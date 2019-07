Plan de domingo, ir al aeropuerto: las terminales se están convirtiendo en los nuevos centros comerciales

En Pittsburg, Estados Unidos, Chuck Hughey ha descubierto algo nuevo que hacer con su nieta el fin de semana: ir al aeropuerto. Chuck es uno de los muchos estadounidenses que disfrutan del amplio rango de servicios que ofrece la terminal, aún cuando no tienen vuelo que coger ni familiar al que recoger. Desde 2017 en Pittsburg, y este año en Tampa, no se necesita excusa para visitarlos; más allá de que le apetezca, o que, como a Chuck, le parezca un sitio ideal por su seguridad para llevar a los más pequeños.

Cómo funciona. Si te suena poco factible la idea de que la gente pueda deambular libremente por las terminales probablemente se deba a tu experiencia con la seguridad aeroportuaria, ya sea por culpa de las colas interminables en los puntos de control; o por sus famosos trabajadores del TSA, que interpretan en unos bostezos excesivos un indicio de que quieras volar el aeropuerto por los aires.

Sin embargo este turismo es posible, y algunos aeropuertos lo están llevando a cabo tomando las precauciones necesarias. Para entrar, estos "turistas de terminal" tienen que haber completado una verificación previa de antecedentes , y haber las investigaciones del TSA como haría un viajero normal. Pero a partir de ahí, son libres de ir donde les plazca.

Cambios. Esto representa un cambio grande en la política de seguridad aeronáutica, e incluso podría considerarse un regreso a la situación previa al 11-S. Desde entonces, la seguridad se volvió más estricta, especialmente comparada con la época anterior, cuando se podía llevar hasta cuatro cuchillos de hasta 10 centímetros a bordo del avión, y no había ni sistemas de detección de explosivos ni escáneres de cuerpo entero.

De ahí que admitir a turistas dentro de las terminales para que paseen por donde quieran resulte más laxo, aún cuando el diseño de los propios aeropuertos inciten a este tipo de turismo.

Aerópolis. Hoy en día los aeropuertos se han convertido en " paraísos de la ciudad comercial moderna ", y ofrecen una amplia variedad de tiendas y sitios de entretenimiento que ha llevado a muchos a equipararlos con centros comerciales. Y es que las terminales son muy atractivas para los vendedores, ya que contienen una gran cantidad de gente que no tiene nada que hacer, más allá de esperar, y que puede caer fácilmente en la trampa de entrar en alguna tienda para matar el tiempo.

Además, el hecho de que los pasajeros tengan que llegar desde los puntos de seguridad hasta la puerta de su avión permite un posicionamiento estratégico de las tiendas, de tal modo que los viajeros atraviesan pasillos repletos de establecimientos que apuestan cada vez más por este tráfico viandante y sugran potencial lucrativo . Y es por esto también que la gente los ve como centros de ocio que visitar alguna tarde.

Marca de ciudad. La comparación con los centros comerciales resulta pertinente, vistos los nuevas terminales de gran tamaño y complejidad que se asemejan los típicos centros comerciales. El éxito de los aeropuertos como sitios de ocio y consumo, y que grandes marcas los prefieran a las calles, contrasta con la decadencia de los centros comerciales tradicionales estadounidenses, cada vez más obligados a cerrar sus puertas por la deficiencia de visitantes y de ventas.

Además, cada vez se le da más importancia a la apariencia de los aeropuertos, que se han convertido en verdaderas obras arquitectónicas (como lo puede ser el Aeropuerto Internacional de Hamad, o el de Dubai). Se les considera importantes en la impresión que forman de una ciudad, y hasta se los ha comparado con "la tarjeta de presentación de una ciudad" o de un país.

No es para todos. No obstante, aunque la iniciativa pueda resultar inicialmente atractiva para algunos aeropuertos, no es una opción para muchos otros dado el exceso de gente que acarrean y las largas colas que se forman, desbordando los puntos de seguridad. Sin embargo, los especialistas no descartan la ampliación de este programa una vez tengan más presupuesto para incrementar la cantidad de personal de seguridad, y así aligerar el tránsito de gente.

Independientemente, la idea está resultando todo un éxito en Tampa. La gente aprovecha cuando algún pariente tiene que viajar para comer en familia, y así ayudar a que la espera del avión se haga más amena. Y otros, como Chuck, van allí a pasar el fin de semana.

