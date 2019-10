Poco a poco, la religión también está cayendo en los países musulmanes. Sobre todo entre los jóvenes

La brecha entre Oriente y Occidente es uno de los elementos que mejor explica la creciente polarización política en Europa. La distancia sideral que, aparentemente, separa a ambas esferas culturales más el peso de la inmigración han contribuido a un repunte de la xenofobia en los países europeos, y al crecimiento electoral de los partidos extremistas. En gran medida, la religión es la causa. Mientras Europa se ha secularizado y es hoy una sociedad camino del agnosticismo, sus vecinos árabes o túrquicos aparentan ser, año a año, más religiosos que nunca. Más religiosos y más radicales, si pensamos en el terrorismo.

¿Pero es así?

No. La última encuesta elaborada por Arabbarometer, la empresa demoscópica que con más ahínco ha pulsado la opinión de las sociedades musulmanas sobre toda suerte de asuntos, indica lo contrario. Poco a poco, los países árabes también se están secularizando. Mientras 2012 tan sólo un 9% y un 3% de la población de Argelia o Marruecos se declaraba "no religiosa", hoy ese porcentaje se ha elevado al 15,4% y al 12,7% respectivamente. Sucede lo mismo en Egipto (del 2,9% al 10,5%), en Libia (del 11,5% al 24,8%) y en Túnez, el caso más paradigmático (del 16,1% al 30,9%). Es una crecida generalizada en todo el orbe árabe.

Map shows the falling religiosity among people in Northern Africa and the Arab peninsula. Data show the share of population describing themselves as "Not Religious" (Arab Barometer surveys). Source: https://t.co/rX7iZlrzVF pic.twitter.com/V2FKKqvh6r