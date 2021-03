El primer supermercado sin cajeros de Amazon ha llegado a Europa: así arranca Fresh en Londres

De 7 de la mañana a 11 de la noche de lunes a domingo y dentro de un centro comercial en el distrito de Ealing. Amazon acaba de lanzar su primer proyecto piloto de tienda “sin cajeros” en la modalidad Fresh, los supermercados que, si bien llegará a nuestro país este 2021 para poder hacer compras online de productos básicos que llegarán a tu casa en cuestión de horas, para el caso londinense ya es uno de esos soñados centros en los que cargas la comida en tu bolsa y sales del comercio con la compra digitalmente automatizada.

Un día de arranque con colas: decenas de británicos se apostaban a las afueras de la tienda esperando que abriese mientras una trabajadora de la compañía se acercaba a los clientes resolviendo sus dudas, por ejemplo, cómo funcionará este novedoso servicio. La idea es que, al contrario que otros experimentos de tiendas “sin cajeros”, Amazon no te pide que checkees cada item que te llevas contigo. Bastaría con que escanees tu tarjeta de crédito cuando entres, cojas lo que quieras y te lo lleves en tus manos o que los incorpores a una bolsa. Cuando lo tengas todo puedes meter tu email en un dispositivo para que te llegue el recibo o puedes irte sin más.

Quite big queues outside Amazon’s new cashier-less store in Ealing, London. Have to wonder whether opening an intriguing new store in the middle of a pandemic is the right thing to do..? pic.twitter.com/KFnvFp6zX6 — Sam Shead (@Sam_L_Shead) March 5, 2021

Lo innovador y lo mejorable: aunque este Amazon Fresh se promociona como centro de compras sin fricciones, es también un punto de devoluciones y recogidas de los clásicos pedidos online del emporio minorista, ya que al parecer Ealing presentaba algunas dificultades logísticas para dar servicio a los consumidores de su zona. Es por eso que será complicado saber en qué grado el local ha sido un éxito como tal o más bien por sus servicios asociados.

Una tienda sin cajeros en Londres ya fue un fiasco: en 2019 la cadena de supermercados Sainsbury tanteó esta tecnología en uno de sus centros, pero en septiembre se conoció que la tienda volvería a instalar cajeros convencionales por el fracaso del modelo. "Está claro que no todos nuestros clientes están listos para una tienda totalmente libre de trabajadores", publicaron. De ahí que la prueba amazónica sea interesante: si no funciona, queda más claro que no es cosa del modelo de automatización y es que la gente, en general, no está hecha para esto. Si funciona, es otro tanto que se lleva el know how de Amazon, al que llama “Just Walk Out” y que quiere empezar a vender a otros proveedores estilo Carrefour o Dia.

Como dato, los ciudadanos más jóvenes de la sociedad cada vez tendemos a preferir una menor interacción con los trabajadores que nos venden cosas que las generaciones pretéritas. Esto es algo especialmente característico de la sociedad británica. Además, según varios estudios, al evitar pasar por caja somos más felices y eso nos alienta a gastar más.

¿Y cómo van las tiendas “sin cajero” en Estados Unidos? No se sabe bien. Por el momento han abierto un total de 27 tiendas en el país y no han cerrado ninguna de ellas, de hecho algunas de ellas están expandiendo su tamaño. Se han encontrado con controversias políticas por el hecho de no aceptar dinero en efectivo, ya que condicionar que en sus tiendas sólo se pueda comprar con una tarjeta de crédito eso discrimina a las personas mayores y a las sin hogar.