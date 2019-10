Las protestas de Hong Kong ya se han convertido en cine de acción. Este alucinante vídeo lo prueba

Cuatro meses después, las protestas de Hong Kong han alcanzado un nuevo punto de no retorno. Por primera vez desde el inicio de las manifestaciones, un estudiante fue herido con arma de fuego por la policía. Las calles de la ciudad saltaron por los aires al albur del setenta aniversario del ascenso al poder del Partido Comunista chino. Las autoridades de Pekín, deseosas de escenificar un inexistente control de la situación, habían prohibido cualquier tipo de protesta coincidiendo con los fastos. Fue un fracaso. Miles de manifestantes volvieron a tomar las calles, en una escalada de tensión que no remite desde junio.

El vídeo. Pocos documentos ilustran el estado actual de la situación como este vídeo publicado por Hong Kong Free Press, una organización dedicada a cubrir la actualidad política de la ciudad al margen del control de las autoridades comunistas. La pieza, un travelling de varios minutos rodado con sorprendente tino cinematográfico, relata un campo de batalla. Las calles de Hong Kong han sido tomadas por las fuerzas paramilitares encargadas de reprimir a los manifestantes. No hay civilización, sólo manifestantes lanzando cócteles molotov, cargas policiales, tiendas cerradas y calles en llamas.

