Qué opinan y piensan los partidos que han apoyado a Pedro Sánchez en su investidura

Pedro Sánchez Castejón se ha convertido hoy en el séptimo presidente del gobierno desde la caída de la dictadura y la transición democrática. Lo ha hecho de forma histórica, dado que jamás una moción de censura había prosperado en el Congreso de los Diputados. Su particular camino desde el ostracismo absoluto dentro de su partido hasta la cima del sistema político español ha sido extraño, plagado de accidentes, aciertos, fracasos, triunfos y una extraña coalición.

La explicación del alzamiento de Sánchez no se encuentra tanto en su propia figura y su propio grupo parlamentario como en la pléyade de partidos que han decidido expulsar a Mariano Rajoy, acorralado por los casos de corrupción, de la Moncloa. Una variopinta amalgama de formaciones de izquierdas, nacionalistas e independentistas cuya confianza en Sánchez llega hasta donde termina su desdén y recelo hacia el Partido Popular. Es una alianza circunstancial.

Y como tal repleta de problemas. La sesión de debate de ayer mostró las numerosas torturas parlamentarias a las que Sánchez y su equipo de gobierno habrá de enfrentarse en esta incierta legislatura. Bildu, ERC y el PdeCAT mostraron su hostil oposición al apoyo del PSOE al artículo 155 de la Constitución y a su firme compromiso con la estabilidad constitucional. Podemos optó por un discurso duro y crítico en extremo hacia Sánchez, ilustrando su necesidad de marcar territorio.

Y el PNV es pura eventualidad. Sus designios políticos le han llevado en menos de dos semanas a aprobar los presupuestos de Mariano Rajoy y a apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Lo dijo Aitor Esteban desde la tribuna de oradores: "El PNV es un partido vasco". Y a los electores vascos debe sus intereses. No tiene intención de gobernar España. Su lealtad pivota no en torno a la prosperidad de los ejecutivos que apoya, sino a los réditos que obtenga de ellos.

De ahí que se antoje un año tortuoso y complejo para el PSOE. Eso sí, desde el gobierno. Que todo lo suaviza. Uno a uno, esto es lo que le exigirán los partidos que le han aupado hasta ahí (dado lo extenso de sus programas, el análisis se resumirá al ámbito territorial y social).

Podemos: ánimo plurinacional

Pese al explícito apoyo de casi todos los partidos independentistas, sólo el líder de un partido nacional hizo referencia alguna al "derecho de decidir" de los pueblos: fue Pablo Iglesias. Su discurso durante el debate fue una advertencia a Pedro Sánchez, y se orientó al asunto territorial. Quien no lo conoce y domina, le advirtió, está condenado al fracaso. Podemos presionará para avanzar en la senda del diálogo con los partidos que han roto el orden constitucional.

📽 Pablo Iglesias: "España no es el PP y C's. Hablemos para construir una España fraterna y plurinacional" pic.twitter.com/EsFEhblwR3 — PODEMOS (@ahorapodemos) 31 de mayo de 2018

Servirá de contrapeso a la moderación del PSOE. Podemos ha criticado la aplicación del artículo 155 de la CE y la utilización de la fuerza en la jornada del 1-O. El partido apuesta por un proyecto federal para España (si bien unida) y es simpático a la posibilidad de un referéndum en Cataluña que zanje el procés. En consecuencia, Podemos pide por una remodelación de arriba abajo del modelo de estado, abriendo el melón constitucional y apostando por la "plurinación".

En la visión de Iglesias, España es una nación que abriga a cuatro distintas (la española, la gallega, la vasca y la catalana), cuyo éxito como estado depende en gran medida de su capacidad para asimilar, entender y respetar la riqueza que aportan en su diversidad. De ahí las constantes referencias a la concordia, la aceptación y el entendimiento que Podemos lanza a los partidos independentistas y nacionalistas, y su capacidad para tejer alianzas con ellos.

Esta visión es tremendamente conflictiva dentro del PSOE, porque plantea desanclar la "identidad nacional española" al modelo de estado. Para el caso particular catalán, Podemos reclama el fin del 155, el fin de la acción judicial instigada por el gobierno y la apertura la diálogo. Surgirán fricciones sistemáticas.

PdeCAT: el salto hacia el tigre

Hasta finales de 2012, el partido anteriormente conocido como CiU había ejercido un rol similar al del PNV. El pujolismo entendió que el mejor modo de fraguar la prosperidad política y económica de Cataluña, al menos desde la transición, era aceptando el modelo de estado forjado en la constitución de 1978. Durante décadas, CiU fue instrumental no sólo en los gobiernos catalanes, que controló de forma ininterrumpida hasta el triunfo de Maragall, sino también en los españoles.

El ejemplo más célebre fue su alianza parlamentaria con José María Aznar, durante su primera legislatura, aquella en la que confesó "hablar catalán en la intimidad". El sustrato independentista del nacionalismo moderado, si bien más instrumental que ideológico, nunca desapareció. Desde el giro de timón de Artur Mas en septiembre de 2012 el PdeCAT ha sido explícitamente vocal en su deseo de un "Estado propio" y en el "derecho a decidir" de Cataluña.

Aitor Esteban y Carles Campuzano ayer, dentro del Congreso. (Víctor J Blanco/AP)

Le ha salido regular. Seis años después sus dos líderes políticos están o bien defenestrados o bien en el exilio y procesados judicialmente. ERC ha recuperado terreno. Pero los acontecimientos del pasado otoño han enconado las posturas: el PdeCAT no puede permitirse cualquier otra solución a su particular encrucijada política que no sea el referéndum (pactado o no). Sin embargo, es el partido más dubitativo en sus acciones, el independentismo más moderado.

Causará infinitos quebraderos de cabeza a Sánchez y negociará desde el referéndum hacia adelante. Cosa que el PSOE no se puede permitir. Pese a ello, es el eslabón débil del nacionalismo catalán, porque su independentismo es sobrevenido. Sánchez quizá intente enfriar el procés por su mano: un buen punto de partida sería el diálogo; otro, el enfriamiento de los procesos judiciales, que no está en su poder; otro, quizá plausible, el fin del artículo 155 de la CE.

ERC: sólo independencia

Un caos muy distinto al PdeCAT, aunque su objetivo hoy sea común. ERC es un partido nacido por y para la independencia de Cataluña, y no existe en su horizonte de sucesos cualquier otra posibilidad que no sea una Cataluña constituida en estado propio. ERC ha apoyado la moción como una herramienta para cambiar el equilibrio de poder en el contexto catalán, pero exigirá a Pedro Sánchez, de forma ineludible, un referéndum que plantee la secesión catalana.

En otras circunstancias, ERC podría ser un aliado natural al PSOE. Durante los años posteriores al pujolismo, la formación republicana entró en varios gobiernos de coalición de la mano de Pasqual Maragall y José Montilla. Una década después, los puntos de acuerdo con los socialistas son nulos. Con probabilidad, ERC colocará una línea roja sobre los "presos políticos", de los que solicita su liberación (Junqueras lleva desde diciembre en la cárcel), y sobre el fin del 155.

Joan Tardà ayer, en la tribuna de oradores. (Víctor J Blanco/AP)

Sánchez podría apelar al federalismo y a un proyecto similar al defendido por Podemos. Es improbable que esa oferta convenza a ERC tras seis años de procés.

Al igual que el PdeCAT, ERC exige al gobierno español acciones que no caen en sus prerrogativas (como la cárcel provisional o no de determinados encausados) o que son un lógico tabú para los partidos nacionales (como el referéndum de autodeterminación). Dado lo enconado del debate catalán, es probable que el desencanto surja con rapidez. Los pasos que puede dar Sánchez para satisfacer los deseos del independentismo son extremadamente lentos y complejos.

PNV: siempre presupuestos

En lo territorial, el socio menos difícil para Pedro Sánchez es el PNV. El partido controla varias Juntas Generales (los órganos de gobierno de las provincias históricas vascas) junto al PSE, y la sintonía política entre ambas formaciones es buena. Desde el fracaso de Ibarretxe en el Congreso de los Diputados el PNV ha optado por un perfil bajo y discreto en la cuestión territorial. El modelo le favorece: la negociación del cupo tiende a saldarse con una victoria sistemática del PNV.

Sin embargo, el PNV tiene diversas almas en su interior, y una de ellas es nítidamente independentista (más allá de lo instrumental). El nuevo proyecto de estatuto de gobierno planteado tanto por la formación conservadora como por EH Bildu se antoja como una pesadilla, otra más, para el gobierno central: diferencia entre "ciudadanos y nacionalizados" (partiendo de la constitución de la "nación vasca") y aboga por una suerte de doble identidad administrativa.

Los tiempos en Euskadi, si están manejados por el PNV, son de momento distintos a los de Cataluña. De momento, el partido ha optado por la moción de Sánchez porque el PSOE ha asegurado la preservación de los presupuestos. En Madrid, al final de la escapada, el PNV siempre se remite a lo que pueda extraer del Estado central. Es contrario al 155 y a la centralización de competencias, pero no lo suficiente como para rechazar los presupuestos del gobierno que activó el 155.

EH Bildu: el procés de Euskadi

El hermano pequeño del nacionalismo vasco es también el más vocal en su independencia y, en palabras de su portavoz parlamentaria, en su oposición al "régimen del 78". EH Bildu es la más radical de cuantas fuerzas nacionalistas acuden al Congreso de los Diputados, y su horizonte cercano, mediano y remoto para Euskal Herria sólo pasa por la independencia. No es simpático a ninguna fuerza nacional, ni siquiera a Podemos, y difícilmente llegará a acuerdos con Sánchez.

🔴 Apoyamos la #MociónCensura por higiene democrática.



✔️ SÍ a echar a un gobierno que obstaculiza la normalización en Euskal Herria, despide con honores a franquistas e indulta a torturadores.

✔️ SÍ a actuar contra el Gobierno del 155.

✔️ SÍ a desalojar al PP.#AgurRajoy pic.twitter.com/8P1g0XK2jr — EH Bildu Congreso - Senado (@ehbilducongreso) 31 de mayo de 2018

A corto plazo, es el menor problema de Pedro Sánchez. Su moción de censura podría haberse saldado con éxito sin sus dos exiguos diputados, y la escasa premura de la situación política vasca hace que Bildu tenga escasas herramientas de presión para obtener éxitos políticos del gobierno socialista. Cuestión distinta, como ya hemos visto, es el ritmo político dentro del País Vasco: Bildu siempre presionará para revisar el estatuto, obtener más cuotas de gobierno y allanar el camino hacia la independencia.

Nueva Canarias: el socio fiable

Muy al fondo, las Islas Canarias. La comunidad autónoma cuenta con dos partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados, Nueva Canarias, representado únicamente por Pedro Quevedo, y Coalición Canarias, representado por Ana Oramas. Ambos son moderados y leales al modelo de estado actual, tanto que Nueva Canarias ha acudido de forma frecuente a las elecciones generales en alianza con el Partido Socialista. Es el socio fiable dentro de su extraña coalición.

Felicidades @sanchezcastejon por este gran éxito en la moción de censura.



Trabajaremos juntos para que durante su presidencia tanto Canarias como el conjunto del Estado español experimente el desarrollo social que tanto precisa pic.twitter.com/Qf3HBWMecp — Pedro Quevedo Iturbe (@PedroQuevedoIt) 1 de junio de 2018

El discurso de Quevedo ayer lo refrendó (e incluso la repentina abstención de Oramas, convencida por los argumentos de Sánchez desde la tribuna de oradores). El nacionalismo político canario llega hasta donde lo marca la constitución, como otros ejemplos autonómicos, y sus reivindicaciones, si bien muy orientadas a su ámbito regional (mejora de la financiación canaria, problemas específicos de infraestructuras y servicios) son negociables y asumibles por el PSOE.

Compromís: el valencianismo tranquilo

Similar papel juega Compromís. El partido valencianista gobierna en coalición con el PSOE y Podemos tanto en la Generalitat Valenciana como en el Ayuntamiento de Valencia. La sintonía entre los tres partidos es muy buena, como ilustró el discurso de Joan Baldoví ayer. Su radio de acción no desborda al estatuto de autonomía y no es particularmente simpático a la deriva reciente de los partidos catalanes. La independencia se antoja una reclamación muy remota.

Eso sí, Pedro Sánchez encontrará en Compromís una cuestión que, de rebote, representa la piedra angular del sistema autonómico: la financiación. La Comunidad Valenciana es la peor financiada de cuantas se adscriben al régimen común, y la reivindicación principal e innegociable de Compromís es su renegociación. Por ahí Sánchez deberá hacer equilibrios: cualquier cambio en el modelo implica el potencial descontento de presidentes autonómicos dentro de su propio partido.

Los diputados de Compromís, además, sí pueden tener un papel de relevancia decidiendo el destino de numerosas iniciativas parlamentarias de la extraña coalición: son cuatro, tan sólo uno menos que los del instrumental PNV. En materia de ordenación territorial, es probable que Compromís se sienta cómodo negociando una España federal y plurinacional. Su reivindicación al "derecho a decidir" es taimada, lo que permitiría a Sánchez ganar un aliado en ese frente.