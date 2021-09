¿En qué países se producen más y menos robos en domicilios? Este mapa lo ilustra

Todos los veranos, antes de las vacaciones, los telediarios y las fuerzas policiales se apresuran a emitir un recordatorio: julio y agosto son meses predilectos para los ladrones de domicilios. Las familias abandonan sus casas por largas temporadas, más largas hoy gracias al teletrabajo, abonando el terreno para que criminales organizados accedan a las viviendas y se lleven los objetos de mayor valor.

La alarma siempre es muy bien recibida por los medios de comunicación, siempre prestos a arrastrar audiencia. Aunque las cifras del fenómeno no siempre resulten significativas o varíen enormemente en función de la región o el tipo de domicilio. Sea como fuere, el robo de una casa es uno de los principales motivos de preocupación de cualquier ciudadano, y también un buen predictor sobre el nivel de seguridad general de un país cualquiera. Si entran a muchos domicilios, muy seguro no debe ser.

Este trabajo elaborado por Budget Direct explora tales disparidades. Utilizando estadísticas oficiales para los principales países del mundo, sus autores elaboraron diversos mapas mediante los que comparar de un simple vistazo el volumen de robos domiciliarios cometidos en cada estado. Los resultados son en cierto sentido sorprendentes. Países a los que podríamos atribuir un nivel de seguridad ciudadana bastante alto, como Dinamarca o Suecia, se encuentran a la cabeza de Europa; mientras que otros supuestamente más peligrosos, como Rusia o Ucrania, en la baja.

Hay otra forma de verlo: quizá haya más elementos de valor en los hogares de naciones ricas que en los de naciones pobres. Sea como fuere no existe un patrón común. En Luxemburgo se cometen muchos robos en domicilios, pero no así en Alemania o Suiza; en Estonia o Eslovaquia el volumen de robos es bajo, pero no así en Bulgaria o Grecia. Para Europa, la estadística más llamativa la producen las islas británicas. Mientras Inglaterra declara unos 617 robos por cada 100.000 habitantes, Escocia apenas registra 8, la cifra más baja de todo el continente.

En América también se producen grandes disparidades. Estados Unidos es un país relativamente inseguro (527), mientras que México es uno muy seguro (65, pero sólo en este aspecto). Canadá se encuentra en un término medio (429), por encima de Guatemala pero por debajo de Granada. En el sur sucede algo parecido: Perú declara unos alucinantes 2.000 robos por cada 100.000 habitantes mientras que Paraguay hunde la cifra a 16. Uruguay es uno de los países con más robos notificados; Argentina, más pobre y más insegura en términos agregados, uno con los menos.

Por supuesto, este tipo de estadísticas dependen mucho del nivel de notificación con el que cuente cada país. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero sí son indicativas del tipo de problemática que afronta cada país. ¿Y en qué posición queda España? En una no muy destacada por lo alto. 304 por cada 100.000 habitantes, algo menos que Francia y Suiza; algo más que Italia o Eslovenia.