Por qué el petróleo estadounidense cotiza a -37 dólares y qué futuro a medio plazo augura el coronavirus

No es que el oro negro norteamericano no lo quieran los inversores ni regalado, es que se ha llegado a vender a precios negativos: el precio de barril de referencia para ellos estadounidenses, el West Texas Intermediate (WTI), estuvo ayer a -37.63 dólares, la mayor caída de toda su historia desde que hay registros. El mercado de Chicago autorizó esas ventas en negativo, lo que ayudó a fomentar la sensación de pánico temporal.

No tan rápido: aunque el titular nos haga imaginar un mundo en el que el petróleo no vale nada, la letra pequeña ofrece un paisaje distinto. ¿A qué se debe la caída de ayer y por que no ocurrió, pongamos, el martes pasado? Porque hoy vencían los contratos de futuros a corto plazo, de mes a mes. Estos contratos son tanto una herramienta para que los vendedores se protejan de las grandes fluctuaciones de precios como un medio de especulación.

Si para hoy no renovabas tu contrato, tú, como inversor, te ibas a “comer” esos barriles, y a ver dónde los almacenas: según la Agencia Internacional de Energía los espacios de almacenamiento globales están ya a un 85% de capacidad, y de ahí la necesidad de vender aunque sea a pérdidas.

La caída de abril, la relativa tranquilidad de junio: los futuros a junio no están en precios negativos, están a 22 dólares el barril de WTI. La tendencia, eso sí, es bajista: en la jornada de ayer los futuros de junio también se dejaron un 10%. Pese a todo, los inversores esperan que para el 20 de mayo, la próxima jornada equivalente a la de ayer y en la que se ejecutarán los futuros de ese mes, el mundo pueda ver cómo la industria y el transporte en tierra y aire recupera la normalidad echada a perder por el confinamiento, que ha provocado caídas en el consumo de petróleo del 40%, lo que devolvía a la cantidad de litros diarios consumidos a cifras de los años 70.

