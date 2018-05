Qué significa el tipo marginal del 62% si cobras entre 14.000€ y 18.000€ y cómo te afecta

A vueltas con la misma polémica. Hace menos de un año hubo un asunto de relevancia mediática, azuzado por Ciudadanos, debido a que el tipo marginal del IRPF de la gente que ganaba entre 11.250 y 14.450€ estaba en el 44,5%, y el partido naranja pedía un cambio para derogar esta situación. Sin embargo el pacto de modificación del IRPF que ha logrado establece un tipo marginal del 62,5% para los sueldos entre 14.000 y 18.000€.

¿Qué es el tipo marginal? El tipo marginal es el tipo que se paga por cada euro de más que se gane. Es decir, con la reforma, si un trabajador gana 15.000€ brutos anuales y la empresa le sube el sueldo 1.000€, de esos 1.000€ tendrá que pagar un 62,5% a Hacienda. En cambio, para un trabajador que gane 50.000€ su tipo marginal estará en el 37% (si le suben el sueldo en 1.000€ solo pagará el 37%) y para los que ganen más de 65.000€, en el 45%.

¿Y el tipo efectivo? El tipo marginal tiene relación, pero no muy directa, con el tipo efectivo a pagar. Imaginemos un IRPF en el que los primeros 10.000€ no pagan; de 10.000 a 30.000€ pagan un 30%; y de 30.000 en adelante el 45%. Un trabajador que gane 7.000€ al año tiene un tipo marginal de 0% y un tipo medio del 0%. Uno que gane 20.000€ tiene un tipo marginal del 30%, pero un tipo efectivo del 15% (de su salario total, los primeros 10.000€ no pagan; los siguientes 10.000€ tienen un tipo del 30% y paga 3.000€, por tanto su tipo efectivo es 3.000€ entre 20.000€, un 15%).

Un trabajador que gane 50.000€ tiene un tipo marginal del 45%, pero un tipo efectivo del 30% (paga 15.000€ de IRPF, entre 50.000€ de sueldo bruto da un 30%).

El cambio en el IRPF pactado entre Hacienda y Ciudadanos dispara el tipo marginal efectivo sobre el trabajo hasta el 62,5% para rentas entre 14.000 y 18.000 euros al año. Significa que por cada euro de más que ganen tributarán más que un millonario. https://t.co/7RK7YZaPdO — Jaume Viñas (@Jaume_Vinas) 17 de mayo de 2018

Incentivos adversos. El problema de los tipos marginales altos es que no estimulan a los trabajadores a buscar mejoras profesionales, y es el argumento que esgrimió Ciudadanos en su momento para eliminar el "tramo de la muerte" de la anterior reforma del IRPF. Sin embargo han logrado introducir un marginal muy alto en una zona de sueldos bajas, y los trabajadores que estén cerca de los 14.000€ tendrán poco estímulo para asumir más responsabilidad laboral y mayor salario, pues de forma efectiva verán poca recompensa.

¿Hay solución? El problema tiene difícil solución. Se quiere que los sueldos más bajos no paguen impuestos, pero los sueldos más frecuentes en España son bajos, así que para evitar que la recaudación se hunda, los marginales para los primeros tramos tienen que ser muy altos, es decir, en cuanto un trabajador empieza a ganar más dinero de lo que se considera que es el tramo libre de impuestos el IRPF tiene que aumentar rápido para empezar a recaudar.

Lo curioso. El motivo por el que el marginal del 44,5% existía era por una retirada excesivamente rápida de la reducción de los rendimientos del trabajo en el IRPF, y es lo que criticó Ciudadanos en su día. Ahora el motivo es el mismo: se ha acelerado aún más la retirada de la reducción de los rendimientos del trabajo. No solo Podemos cae en incoherencias.

