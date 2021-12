Una realidad insoslayable: el consumo de carne sí tiene un gran impacto en el cambio climático

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2018.

¿Si nos hiciésemos todos veganos salvaríamos al planeta? Es la pregunta que nos hemos hecho todos en algún momento, tal vez leyendo algún alarmante artículo sobre la deforestación producida por la ganadería, o por el comentario de algún amigo de Facebook donde habla de ingentes cantidades de litros de agua por kilo de vaca producido frente al escaso índice del tomate. Veamos cuánto tiene de cierto.

La polémica. Es habitual que los medios de comunicación se hagan eco de algunos textos y teorías que contradicen verdades popularmente asumidas. Una tesis habitual es que la carne, en realidad, no supone un impacto tan importante para el medio ambiente. Uno de los artículos más célebres al respecto lo firmó hace algunos años Frank M. Mitloehner, y en él se afirmaba que las emisiones globales son predominantemente de los coches y que el consumo de carne sólo suponía un "irrisorio 3,9%" del total mundial. El discurso vegano sería así una falacia.

Un mal precedente. Mitloehner, como todos los estudiosos, se basan sobre todo en índices de impacto. Uno de los más respetados es el de la FAO, la organización de las Naciones Unidas sobre este tema, y efectivamente la FAO cometió un error en sus estimaciones de 2006. Se calculó las emisiones de la ganadería comparando todo su ciclo de vida (desde la fertilización del suelo de las vacas hasta que te has comido el filete y todo lo que hay en medio, como su mismo envase) con únicamente las emisiones directas del transporte.

La corrección. En 2013 ya tenemos unos mejores resultados: la ganadería produce un 14,5% de los gases de efecto invernadero de las actividades humanas a escala mundial, lamentablemente seguimos sin tener una evaluación del ciclo de vida del transporte con el que se pueda comparar. No hemos medido, por ejemplo, lo que cuesta producir un coche o lo que contaminan como desperdicios una vez terminada su vida útil. Una cosa es segura: es bastante, bastante más que el 14%, como estimaba en 2006 la FAO. Lo que no minusvalora el impacto cárnico.

Sí destruye. Dado el panorama de contaminación actual, un 14% de emisiones es un porcentaje de emisiones altísimo que no podemos despreciar para rebajar nuestra huella. Por otra parte, hemos de pensar en los otros impactos de la carne que no son emisiones, como el gasto de agua o el impacto en el suelo, con un 30% de la superficie terrestre empleado para la ganadería, que además conlleva deforestación. Dicho de otra forma, el sector conocido como ALOFU (Agriculture, Foresty & other Land Use) supone el 25% del total de emisiones antropogénicas.

Y además permite un margen de mejora limitado. Las emisiones directas de la carne son más estancas que las de otros sectores: las flatulencias de metano de las vacas van a seguir saliendo sí o sí. Aunque se cree que las emisiones de la industria ganadera al completo podrían caer un máximo de otro 30%, una cosa sí sabemos segura: el planeta está comiendo cada vez más y más carne.

La energía. La conversación importante sigue siendo el transporte y la energía: evidentemente, tanto para hacer carne como para hacer tomates o para ir a trabajar (en fin, casi cualquier cosa salvo respirar) nos hace falta energía y transporte. El 70% de las emisiones vienen de estas dos fuentes, y dado que se pueden desarrollar técnicas menos contaminantes es esencial abordar la revolución energética y del transporte.

¿Cómo comer? Hemos visto cómo la verdadera raíz del problema no está sólo en la carne sino en el modelo de alimentación en la mayoría de países desarrollados. Sabemos, por ejemplo, que la comida que se tira supone un 8% de las emisiones globales totales. Sería bueno tanto que comiésemos comida fea como que nos adaptásemos a comprar menos envases y eligiésemos productos locales en favor de los internacionales. Esto, también lo sabemos, tampoco es la panacea: la cuestión no es la proximidad, es... La carne. La "localidad" tiene mucho de mito.

Un medidor de tu huella. No se puede negar la principal responsabilidad de los Gobiernos y las instituciones para luchar contra el cambio climático, pero los individuos particulares también hacemos mella. Por eso siempre es útil saber qué impacto generamos cada uno de nosotros. Tienes calculadoras de huella de carbono a un clic de distancia. Por ejemplo, ¿sabías que uno de tus mayores impactos puede ser la compra de libros?

