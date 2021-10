Sin redes sociales vivíamos mejor: dos tercios de los estadounidenses ya añora los tiempos sin ellas

Desde que irrumpieran con la fuerza de mil mares a principios de la pasada década, las redes sociales se han convertido en un elemento indispensable de nuestra vida diaria. Lo queramos o no. Han condicionado nuestras relaciones interpersonales, han cambiado nuestros patrones de consumo y han revolucionado la esfera pública, influyendo decisivamente en la política. Todo ello para bien o para mal, en función de a quién preguntamos. Y si preguntamos a los estadounidenses, para mal.

La encuesta. Lo ilustra un sondeo de 1.600 personas elaborado por SocialSphere. La idea era testar las actitudes del estadounidense medio hacia las redes sociales, el tiempo que pasaba en ellas o sus impresiones sobre el impacto que han tenido en nuestra vida personal y colectiva. A tenor de las conclusiones, parece evidente que hemos llegado a la nostalgia de un tiempo sin redes sociales. El 64% de los encuestados considera que la vida "era mejor" antes de que irrumpieran en nuestro día a día.

