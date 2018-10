La relación entre Corea del Norte y Corea del Sur va mejor que nunca: se están regalando perros

2018 debería suponer un punto de no retorno en las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Tras el pico de tensión más elevado desde el fin de la guerra, ambos países, impulsados en gran medida por la estrategia de palo y la zanahoria de la Administración Trump, han retomado relaciones. Este mismo mes Moon Jae-in y Kim Jong-Un se han reunido por tercera vez en el último año, en Pyongyang, prueba de la sorprendente sintonía entre ambos líderes.

Las cosas van tan bien, al parecer, que han empezado a regalarse perros.

¿Cómo? En concreto, una simpática raza autóctona de Corea del Norte llamada "pungsan". Similar en aspecto al célebre akita japonés, los pungsan se han empleado durante centurias en las altitudes norcoreanas para la caza y el pastoreo. Son raros, y a menudo objeto de contrabando fronterizo. En honor a las progresivas buenas relaciones entre las dos Coreas, Kim Jong-Un ha decidido entregar dos cachorros de un año a Moon, Songgang y Gomi, para que engrosen su particular colección canina en la Casa Azul (el edificio presidencial de Seúl).

North Korea sent the South a pair of Pungsan dogs. Male is called Song-gang, the female is Go-mii. Apparently these dogs are famous for their courage! (According to @HosuLakeLee ) pic.twitter.com/EFb1CKwp43