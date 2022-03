La revuelta de los estibadores: se están negando a descargar mercancías de Rusia en todo el mundo

La industria naviera que sirvió como salvavidas para las economías durante la pandemia se ha unido a la reacción global contra la ofensiva militar de Putin al romper los vínculos comerciales. Las sanciones de los gobiernos significan que en muchas ocasiones los barcos rusos no pueden atracar en los puertos. Sin embargo, algunas lagunas significan que los bienes y la energía rusos aún pueden transportarse a los países utilizando barcos extranjeros; actualmente no hay bloqueo de petróleo y gas desde Rusia.

Sin embargo, los trabajadores portuariarios están tomando medidas por su cuenta, negándose a cargar mercancía rusa.

Mecanismo de presión. Los trabajadores portuarios de todo el mundo están presionando para ampliar las prohibiciones a los barcos rusos desde sus puertos, medidas que potencialmente incluirían en la lista negra a más de 1.700 embarcaciones, ya que su invasión de Ucrania pone a prueba las cadenas de suministro mundiales ya interrumpidas. Los sindicatos de estibadores de Canadá, EEUU y Australia ya ha comenzado a rechazar la entrada a los buques mercantes rusos, tras la decisión del Reino Unido de hacerlo como parte de una serie creciente de sanciones.

La tendencia. Mediterranean Shipping Co. y AP Moller-Maersk A/S, las dos líneas de contenedores más grandes del mundo, detuvieron las reservas de carga rusa, y Maersk advirtió a los clientes que las consecuencias más amplias tendrán "un impacto global", y no solo se limitarán al comercio con Rusia. Casi todos los transportistas marítimos de contenedores más grandes, con Cosco Shipping Co. de China como una notable excepción, se niegan públicamente a reservar carga rusa.

En un tuit, International Longshore & Warehouse Union, con sede en San Francisco, decía que sus miembros "no cargarán ni descargarán ningún cargamento ruso que entre o salga de los 29 puertos de la costa oeste de Estados Unidos".

