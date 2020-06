Robinhood es la nueva app de moda entre los adolescentes. Y está reventando los mercados

Como tantos otros sectores de la economía, los mercados saltaron por los aires a mediados de marzo. Primero el coronavirus y más tarde el confinamiento de países enteros, paralización de la actividad económica mediante, provocaron que las bolsas se hundieran hasta un 8%, en un nuevo lunes negro. Desde entonces se han recuperado de forma espectacular, impulsados, en parte, por un actor con hambre de inversión.

Robinhood. Durante la cuarentena, miles de personas en todo el mundo se sumergieron en fiebres consecutivas de repostería, masa madre o actividad deportiva, entre otras. Una de ellas fue la inversión en bolsa. Aplicaciones como Robinhood, una plataforma que permite a personas comunes y corrientes participar en los mercados comprando y vendiendo acciones de empresas indexadas, disfrutan hoy de un pico de popularidad.

Entre sus principales usuarios, millennials. Y adolescentes.

Hertz. Su repentino protagonismo en los mercados podría estar teniendo efectos drásticos en la valoración de algunas compañías. Un ejemplo evidente lo ofrece Hertz, dedicada al alquiler y renting de vehículos. La empresa ha observado cómo su volumen de negocio se hundía a causa de la epidemia. A finales de mayo se declaró en bancarrota, obligándose a una reestructuración radical y a encontrar nuevas fuentes de financiación.

Excepción. Tradicionalmente, las empresas declaradas en ruina acuden a líneas de crédito poco generosas para mantener a flote su negocio. Hertz no. La compañía obtuvo una concesión excepcional del juzgado encargado de supervisar su bancarrota: podría vender hasta 250 millones de sus acciones, valoradas en unos $1.000 millones, en los mercados. De forma típica, las acciones de una empresa arruinada valen muy poco.

Pero vivimos tiempos extraños.

Puja al alza. Poco después de declararse en bancarrota, la valoración de Hertz se hundió a 0,40$ la acción. Fue entonces cuando su principal accionista, Carl Icahn, vendió la totalidad de sus participaciones en la compañía a 0,72$ la acción (tras haberla comprado años atrás y perdiendo en el camino unos $1.800 millones). Una decisión lógica. Pero a la postre errónea: a principios de junio las acciones de Hertz se disparaban un 1,450% y superaban los $6. Una escalada vertiginosa.

El precio caería paulatinamente en los días posteriores. Ahora mismo se ubica en los $2,11 la acción.

Hertz has $4BN in non-auto debt. The bonds traded up on news the stock offering will proceed, but remained below 50 cents. This means the equity is now worth about negative $2 Billion according to hedge funds... and $400MM according to Robinhood pic.twitter.com/S3c5nDd1NU