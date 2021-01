Rumores de cancelación y el ICO enrocado en que no: en qué punto se encuentran los JJOO de Tokio

A su manera, esta colosal competición deportiva se convirtió en el símbolo andante de todo aquello que esta pandemia nos ha robado en estos dos años. La mayor cita multitudinaria de la humanidad en su conjunto, una factoría de hitos históricos tanto para la ciudad que los hospeda como fuera de sus fronteras. Y, por supuesto, de costes estratosféricos con pésima ductilidad para la postergación. No es osado decir que, cuando se puedan realizar los Juegos, entonces estaremos otra vez en la normalidad.

The Japanese government has privately concluded that the Tokyo Olympics will have to be cancelled because of the coronavirus, and the focus is now on securing the Games for the city in the next available year, 2032 https://t.co/bsuB9wMt30