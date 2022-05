Rusia ha llevado su guerra contra Wikipedia hasta el límite: desde arrestos a editores hasta crear la suya propia

Rusia lleva décadas librando una guerra contra Wikipedia. Hace unos días, el presidente ruso, Vladimir Putin, explicaba por qué no siempre se puede confiar en la enciclopedia libre global cuando hay medios respaldados por su estado disponibles. Durante años, el país ha estado persiguiendo a los editores de la página web residentes en su país y tratando de llevar a cabo una digitalización abierta de su Gran Enciclopedia Rusa, una serie de 36 tomos que sirva para garantizar el conocimiento global a sus ciudadanos.

A Putin le molesta lo que se cuenta allí. En la última ofensiva de Putin contra la enciclopedia libre, el presidente explicó por qué sus propios expertos son mejores fuentes de información. El vídeo de 30 segundos apareció en las cuentas de redes sociales de RIA, una organización de noticias propiedad del Kremlin. Putin, presumiblemente, está molesto porque los rusos todavía tienen un lugar online donde pueden ir para conocer los detalles de la desastrosa guerra de su país en Ucrania.

"Por supuesto, la información objetiva, importante y profunda que se ha recopilado de manera adecuada y hábil… tiene una gran demanda. Y es por eso que no puedes simplemente usar Wikipedia. Ya conocemos su calidad de la información Pero cuando tienes personas talentosas que son profesionales en cuyas opiniones puedes confiar, eso vale mucho más. Es como una enciclopedia, pero viva y respirando", señalaba Putin.

Putin, the Internet expert, warns against reading Wikipedia, where Russians incidentally can learn easily about their country’s war of aggression against Ukraine, not to mention many atrocities committed there by Russian troops. pic.twitter.com/wsMxNDmDpb