Samsung representa un 20% del PIB de Corea del Sur. Así pinta su futuro tras la muerte de Lee Kun-hee

Lee Kun-hee, magnate y presidente de Samsung, ha muerto este 24 de octubre de 2020. Se pasó los últimos seis años de hospitalización envueltos en un completo misterio, pero lo que está hecho, está hecho. Si uno de cada 5 wones de la que es la 12ª economía del mundo depende del buen desarrollo de esta gigantesca multinacional, las consecuencias que tendrá la sucesión del imperio bien podrán afectar a las vidas de toda su población.

Samsung vale el equivalente a 249.600 millones de euros (en perspectiva, Inditex son 58.000 millones). Como ya desgranamos, Samsung va mucho más allá de su división de fabricación de teléfonos móviles y componentes, Samsung Electronics. Tienen industria y construcción, mundo textil, negocios de entretenimiento y clubs deportivos y hasta participaciones en Renault-Samsung, grupo de automoción cuya dirección perdieron después de que se viesen obligados a venderlo en una política antimonopolística que vivió el país en los años 1990.

Chairman of Samsung is probably dead but we are all pretending he is alive because if he dies, the country will probably go into an economic death-spiral.



A thread. pic.twitter.com/KCZKczOQ3t