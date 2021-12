El semen de los no vacunados es la nueva Bitcoin del movimiento antivacunas. Y van en serio

Las personas no vacunadas tienen aproximadamente 29 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por Covid que las que están vacunadas, según estudios de los CDC. Y, aún así, la lucha contra la pandemia se centra en aproximadamente 93 millones de personas que pueden recibir su dosis pero han optado por no recibirla en EEUU. Se llaman a sí mismos los "vaxcluidos": trabajadores que no quieren inocularse y están irritados por el ostracismo. Y claro, el enfrentamiento entre los que han recibido la vacuna y los que la rechazan es cada vez más evidente.

La batalla de los antivacunas ha llegado a tal punto que se ha convertido en una criptomoneda: "Unvaxxed Sperm". Una que dice básicamente que las vacunas afectan la fertilidad y que el esperma de las personas no vacunadas valdrá una fortuna algún día.

"Unvaxed sperm", la criptomoneda. Al acceder a su portal web, un mensaje con letras grandes aparece de inmediato en pantalla: “¿Estás vacunado? Sí/No”. Si le das a "Sí", olvídate de acceder. "Unvaxxed Sperm" se lanzó hace poco más de una semana y ha expertimentado un crecimiento radical. Aunque este fin de semana, el precio volvió a caer, dejando a muchos en su canal de Telegram cuestionando el futuro de la moneda, que se comercializa como "nuBTC". ¿Quién hay detrás de semejante proyecto? Antivacunas e inversores que afirman sin fundamento que el 90% de la población no tiene necesidad de ponerse la vacuna y abogan por que el Covid se pueda medicar con remedios como la ivermectina.

Si bien los desarrolladores prometen enriquecer a los inversores, dicen que su plan es usar la naturaleza "memeable" de su moneda para hacerla viral y atraer a la gente a su comunidad, prometiendo otros proyectos que incluyen "Sangre pura", una versión de Tinder, esperma no vacunado congelado criogénicamente y algo llamado “Proyecto Super Sperm".

Tendencia. Muchos de estos proyectos nuevos en criptografía buscan atraer inversores promocionando una hoja de ruta vaga y poco realista de nuevas funciones y experiencias, como una aplicación o un juego. Y algunas de estas promesas resultan ser al final parte del atractivo de una estafa. Mientras tanto, la página web de "Unvaxxed Sperm" (donde los creadores suelen presentar sus esquemas en detalle) está en blanco y solo dice "cumming soon".

Los desarrolladores dicen que se inspiraron en el éxito de una criptomoneda "Let's Go Brandon" que ganó algo de impulso el mes pasado cuando la comentarista de derecha Candace Owens la respaldó. Pero ya hay manifestantes en protestas antivacunas sosteniendo carteles que dicen: "Unvaxxed Sperm es el nuevo Bitcoin".

Sangre pura y otras locuras. Los desarrolladores también planean lanzar una versión de Tinder para los "sangre pura". El término, que viene de los libros de Harry Potter, se ha convertido en un grito de guerra para las personas no vacunadas que están tratando de reclamar el término como una forma de promocionar su "superioridad" sobre sus conciudadanos vacunados. A partir de aquí, sin embargo, los planes del proyecto se vuelven aún más ambiciosos y desquiciados.

El lanzamiento previsto para la primera mitad de 2022 es el "Freedom Apothecary", un mercado online donde las personas pueden comprar "suplementos y medicamentos prohibidos" como la ivermectina (utilizando su cripto Unvaxxed Sperm, claro). Y en el tercer trimestre de 2022, planean lanzar la "Operación Arca de Noé", un depósito para la congelación criogénica de espermatozoides y óvulos sin vacunar, que en el peor de los casos "sería necesario para la continuidad de la raza humana".

¿Estafa? Ni ellos lo saben. La criptomoneda es una rama, o bifurcación, de SafeMoon, una criptomoneda que se volvió viral a principios de este año gracias al apoyo de celebridades como Jake Paul y KEEMSTAR. Una persona detrás del proyecto habló en una entrevista con Vice y comentó que tiene un grupo de alrededor de siete "veteranos de la criptomoneda" que lo están asesorando sobre el proyecto. Cuando el medio señaló que el anonimato que rodea al proyecto podría crear la sensación de que todo podría ser una estafa, los responsables dijeron que tal situación no era inusual en los círculos criptos, y que uno de los beneficios de blockchain era la privacidad y anonimato.

Si bien esto es cierto, ese aspecto de la criptocultura también ha permitido que muchos desarrolladores estafadores desaparezcan con el dinero de la gente sin ser atrapados, y ha fomentado una tendencia de promover los llamados "desarrolladores de doxxed" para otorgar legitimidad a un proyecto al tener un rostro público.

No, no afecta a los espermatozoides. Los estudios han demostrado que vacunarse no afecta la calidad ni el recuento de los espermatozoides. "Existe evidencia de que la vacuna es segura para los hombres y que no afecta la producción / calidad del esperma", explicaba Tony Chen, profesor clínico de urología de la Facultad de Medicina de Stanford. ¿Entonces? Muchas criptomonedas atraen a los inversores con promesas de beneficios que, en última instancia, no suceden. Y en el caso de "Unvaxxed Sperm", la criptomoneda es solo el principio de sus planes. El siguiente será un DAO u organización autónoma descentralizada, que, según los desarrolladores, permitirá a los inversores votar sobre una variedad de temas, incluidos los grupos o individuos a los que el proyecto debe donar dinero.

Esta lista incluye un quién es quién de los médicos, personas influyentes y estafadores antivacunas, que ya ganan mucho dinero con charlas y vendiendo suplementos de salud falsos basados ​​en toda la infamia que rodea a la comunidad de antivacunas. De hecho, con un rápido rastreo en su canal de Telegram, lleno de memes donde los inversores se comunican entre sí y con los desarrolladores, queda claro que las personas que están invirtiendo en ahí no están interesadas en escuchar nada sobre la eficacia de la ivermectina y solo están interesadas en ganar dinero.