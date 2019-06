La serie de Desatranques Jaén iba en serio: "Veremos monstruos en las alcantarillas y corrupción política"

La historia de Desatranques Jaén es algo así como el sueño americano de los comercios locales. Mientras las mercerías y charcuterías de tu barrio se anuncian (y con suerte) en la radio, esta empresa jienense ha conseguido sobrepasar los 54.000 seguidores en Twitter, tener una cuenta en Spotify y, ahora, una webserie en camino.

¿Cómo surge la webserie? La repercusión de Desatranques Jaén y su particular humor en Twitter se coló en un café entre Fernando Osuna y Juanjo Ramírez, realizadores, guionistas y, además, primos. De ellos nació la idea de crear una serie sobre fenómenos paranormales y al idear una trama sobre monstruos que salen de las alcantarillas salió a la palestra el nombre de Desatranques Jaén. Osuna y Ramírez se pusieron manos a la obra con el guion y se lo presentaron al fundador de la empresa, quien no dudó en subirse al barco del contenido transmedia. Así, junto a Marta Barrios de Barrios Producciones comenzaron a trabajar en una serie a medio camino entre la ciencia ficción y el documental.

Crowdfunding y campaña en redes sociales Dos meses después de dar la noticia en redes sociales, tanto la productora como la empresa han hecho público la totalidad del elenco a falta de un nombre que todavía no han desvelado. Rostros del mundo de la televisión como Santi Rodríguez o Carlota Boza están confirmados junto a Juan Vinuesa, más conocido dentro del entorno del teatro o Abi Power, youtuber y presentadora en Playz. No conformes con el efecto promocional que puede llegar de la mano de los actores, desde la productora han ideado una gincana que busca despertar la participación de la gente. A través de este hilo, el tuitero @migusant va sembrando las pistas que los seguidores tienen que seguir para conocer más acerca de la trama de la serie. Con más de 121 retuits desde el 8 de junio, la gente está visionando los teasers en busca de un código QR escondido en uno de los frames.

Pues resulta que estaba yo procrastrinando y me he topado con una especie de búsqueda del tesoro en el lugar más insospechado de todo el internet: DESATRANQUES JAEN.



Y necesito vuestra ayuda. Dentro hilo 👇 pic.twitter.com/cauOItFF9y — Miguel Santander (@migusant) 8 de junio de 2019

La importancia del elenco. Una de las partes que más dio que hablar cuando se estrenó el teaser de la serie fue la relativa a los nombres que aparecían en él. Cómicos como David Navarro, Iñaki Urrutia o Agustín Jiménez, más habituales del Club de la Comedia que de un fenómeno en redes sociales, hicieron pensar a muchos que estábamos ante un troleo nacido al albor de Twitter. Sin embargo, Marta Barrios responde entre risas a la primera pregunta: "No, no es una broma. La serie va en serio". Y ¿qué mejor publicidad para una webserie de nueva creación que contar con prescriptores que la den a conocer a su comunidad? Del mismo modo que 'Paquita Salas' logró ser un fenómeno en Flooxer gracias a la popularidad de sus directores, la serie de Desatranques Jaén pretende coger impulso y promocionarse desde el Twitter de la propia empresa y los perfiles de su elenco. No es de extrañar que desde que se hiciese pública la producción de la serie hayan subido 10.000 seguidores en Twitter y guarden el nombre del tercer protagonista como último as en la manga.

Estreno en YouTube Con un rodaje planificado para el mes de octubre, Marta Barrios (productora ejecutiva) espera poder estrenar la serie para finales de año: "Se trata de seis capítulos que nos llevarán mes y medio de rodaje aproximadamente. Si no hay ningún contratiempo para finales de 2019 la estrenaríamos gratis y para todo el mundo en YouTube", explica Barrios a Magnet. Así y con una financiación que llegará casi en su totalidad de los emplazamientos publicitarios, desde la productora no se atreven a dar una cifra presupuestaria exacta que nos permita hacernos una idea del nivel de producción, pero Barrios subraya: "Queremos cuidar lo máximo posible la dirección artística y los efectos especiales"

De empresa local a fenómeno viral en redes. Todo comenzó cuando las navidades de 2015 el fundador de Desatranques Jaén, Jesús Sonera, decidió confiar en el informático de la empresa para felicitar las fiestas a sus empleados. ¿Resultado? Jorge Manuel Herculano en un ejercicio por sorprender a compañeros y gerencia, creó un vídeo donde deseaba felices fiestas a golpe de jingle. La acogida del vídeo fue tan bien recibida que en 2016 y 2017 repitieron la estrategia, convirtiéndose el último audiovisual en uno de los fenómenos virales de principios de 2018. Como suele suceder en estos casos, bastó un retuit del usuario adecuado en el momento adecuado para que la tecla de la viralización se activase. La publicación compartida por el tuitero Duque de Bratwurst (@enmachuk) consiguió más de 10.000 retuits y superó los 11.000 likes. El boca-oreja de Twitter y el trabajo del community manager de la empresa hicieron el resto y, en lugar de conformarse con protagonizar una anécdota viral más, tomaron un rol activo en la generación de contenido en internet. Ahora, Desatranques Jaén lo mismo adapta un meme a su imagen de marca, trolea a sus seguidores con una noticia al más puro estilo 'El Mundo Today' que vende merchandising original a través de Twitter.