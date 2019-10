¿Hacia una sociedad sin sexo? El 28% de los jóvenes estadounidenses lleva un año sin practicarlo

El sexo está en declive y los resultados extraídos de las principales encuestas de estilo de vida lo corroboran. Los jóvenes de entre 18 y 34 años practican menos sexo y, concretamente, el 28% de los hombres de esta franja de edad no ha tenido relaciones en todo un año. Si a esto le sumamos que cada vez nos emparejamos menos y nos emancipamos más tarde, las perspectivas no son las más optimistas.

Millennials y generación Z. Según la última encuesta general elaborada en Estados Unidos, los adultos de entre 18 y 30 años practican cada vez menos sexo. Para ser más exactos y tomando como referencia datos del 2018, 23% de ellos no había tenido ninguna relación sexual en todo un año. De hecho, son el grupo de población que aglutina el porcentaje más alto de abstemios sexuales. Por ejemplo, en la franja de edad de los 50 a los 59, solo el 13% ha pasado un año de sequía.

Brecha género. Hay una diferencia de hasta diez puntos entre el celibato sexual de los hombres y el de las mujeres que tienen veintitantos. Para hacernos una idea, el porcentaje de chicos que no han tenido sexo en un año se sitúa en el 28%, mientras que en el caso de ellas éste es diez puntos más bajo: solo el 18% no mantuvieron relaciones durante el mismo periodo.

Del mismo modo, a la hora de hablar en términos de emancipación ellas suelen irse antes de casa de sus padres. En 2014, el 35% de los jóvenes vivían con sus padres mientras que solo lo hacían el 29% de las mujeres. Y no nos engañemos, siempre es más fácil practicar sexo cuando vives solo que cuando resides con tus padres.

Razones. Psicólogos e investigadores de la Universidad de San Diego como Jean Twenge reconocen que esta realidad se atribuye a que las nuevas generaciones tardan más en comenzar la vida en pareja, una hipótesis que se confirma al comparar los datos de las encuestas generales de 2018 con las de años anteriores. En este artículo del Washington Post evidencia como en 1986 el 35% de los jóvenes de 18 a 34 años no tenía pareja. Esa situación actualmente la viven el 51% de los hombres y las mujeres de esta misma franja de edad.

Casi todos los entrevistados por el diario americano coinciden en lo mismo: no tienen pareja porque no encuentran alguien con quien conectar por mucho tiempo que inviertan en apps de ligar. Esta situación contribuye a que el 61% de los jóvenes de la misma franja de edad no viva en pareja, una cifra que en 2007 se situaba en el 56%.

Evolución. Es especialmente llamativo observar cómo ha aumentado la carencia de sexo en los jóvenes americanos en los últimos diez años. En 2018 el 8% de los jóvenes (18-30 años) reconocía llevar un año sin sexo y una década después esa cifra ha crecido hasta el 23%. El psicólogo Jean Twenge asocia este aumento del no-sexo a dos razones más: la presencia de la tecnología en nuestras vidas y las consecuencias económicas que dejó la última recesión en los jóvenes. Estudios como este de la Oficina de Estadísticas de Empleo evidencian la relación entre el paro y las relaciones: el 54% de los parados reconocía no tener pareja mientras que el 32% de los empleados sí.

Japón, en el extremo. El descenso de la práctica sexual no solo es una tendencia al alza en Estados Unidos, sino algo que cada vez se ve más también en Europa y más notoriamente en Japón donde un amplio porcentaje de la población es virgen. En el grupo de 18 a 39 años, el 24% de las japonesas nunca había tenido sexo y el 25,8% de los hombres de la misma edad tampoco.

Sin embargo la situación de Japón trasciende más allá de las meras dinámicas sociales. El bajo ratio de relaciones sexuales es una de las razones que está motivando y reafirmando la caída en picado de la natalidad: registran 450.000 muertes más al año que nacimientos.

