Tabarnia: la región ficticia que pone al independentismo frente al espejo de la Ley de Claridad canadiense

Uno de los argumentos más habituales contra el derecho de autodeterminación de los pueblos rota en torno a sus sujetos. Si Cataluña tiene derecho a autodeterminarse, ¿también lo tiene Tarragona? ¿Y Mataró? ¿Y Cartagena?

El independentismo ha respondido siempre del siguiente modo: no hay ningún grupo político o poblacional exigiendo la autodeterminación de una provincia. La explicación es cierta a nivel práctico, pero resulta ambigua o insuficiente a nivel teórico. En paralelo, el Parlament reconoció en su momento la capacidad del Val d'Aran a autodeterminarse en caso de independencia de Cataluña, lo cual refrendaría lo equitativo del derecho.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando el marco teórico de la autodeterminación no se aplica a una comarca con una marcada identidad nacional histórica, como Aran, sino a una región inventada? La respuesta es Tabarnia: una suerte de neo-nación asentada en la costa catalana que abarcaría a la mayoría de comarcas litorales de mayoría unionista y que querría independizarse de Cataluña para seguir siendo parte de España. El giro infinito del procés.

El origen de Tabarnia hay que buscarlo en la pléyade de grupos anti-secesión esparcidos por la red. El Español recopiló en este reportaje a muchos de ellos. Hasta ahora, el más prominente había sido BCNisnotCat, una vuelta de tuerca al "Cataluña no es España" y fuente inagotable de memes. Otros grupos, como Resistència Catalana-Española, habían realizado alguna acción reivindicativa, pero su halo, conocimiento y encanto no pasaba de ahí.

Tabarnia es la extensión natural de BCNisnotCat, una región ficticia que abarcaría el litoral barcelonés y tarraconense desde el Maresme hasta el Baix Camp. Densamente poblada y corazón económico de Cataluña, sobre Tabarnia se esparcirían los remanentes del cinturón naranja, la periferia urbana y obrera castellanoparlante, y diversas comarcas costeras que constituyen el grueso de los votantes no independentistas.

Como espectro electoral, Tabarnia existía mucho antes de que su nombre se popularizara. Las comarcas de mayoría unionista (el independentismo no incluye todas, dado que sólo cuenta como "unionistas" a los partidos constitucionalistas, excluyendo a En Comú) se han mantenido estables durante los últimos años, del mismo modo que lo han hecho los porcentajes de voto a uno y otro bloque (48% vs. 52%, aproximadamente, tanto en las elecciones de 2015 como en las de 2017).

No, nos hemos equivocado de mapa. El bloque vencedor por comarcas es el mismo de hace 2 años #21D #EleccionesCataluna https://t.co/DVnKlidFFy pic.twitter.com/3zddkPNrRp

La consistencia y la frecuencia de la región "unionista" de Cataluña llevó a muchos españolistas a extraer una lectura explosiva: hay una Cataluña independentista, rural y menos dinámica, y hay una Cataluña unionista, urbana y de mayor riqueza. Era cuestión de tiempo que alguien sugiriera un nombre ("Ta" por Tarragona, "Bar" por Barcelona y "nia" por Narnia) y dibujara sus fronteras. El chiste ganó tracción porque era poderoso.

Sin embargo, durante los últimos días el carácter cómico y subversivo de Tabarnia se ha difuminado. De modo que, borradas las fronteras entre la broma y lo serio, diversos políticos y columnistas unionistas han comenzado a compartir enlaces y mapas de la región sin aparente ánimo jocoso. Es el caso de Juan Carlos Girauta, pero también de periodistas como Marhuenda o de nacionalistas españoles como Alfonso Ussía.

En Tabarnia esperamos una oferta de la Generalitat que nos seduzca. No pensamos abandonar nuestro anhelo de libertad y de dignidad ni nuestras movilizaciones. Vamos a seguir estando ahí, no vamos a desaparecer. Las cuestiones políticas se resuelven con diálogo y negociación.

Yo no tengo nada contra los payeses, simplemente los tabarñeses no somos como ellos, tenemos diferentes aspiraciones vitales y políticas. Somos cosmopolitas y educados, eso es todo. Lo de Tabarnia también lo hacemos por ellos, para que se libren del 3%, de la familia Pujol etc,