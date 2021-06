¿Te sientes más de tu región o de tu país? La identidad preferida de los europeos, en un mapa

Por más que hoy parezcan entidades eternas e inmutables, la mayor parte de estados europeos son fruto de causalidades y coincidencias históricas. Fueron unos y adaptaron unas formas determinadas; pero antes de ellos hubo otros, relegados hoy al anecdotario o a la mera condición de "región". En algunos lugares la ascendencia de dichas regiones sigue siendo lo suficientemente poderosa como para volcar las lealtades de sus ciudadanos. Puede que Europa esté formada por estados; pero para los europeos la primera filiación identitaria no tiene por qué ser el estado.

Esto se aprecia a la perfección en un mapa viralizado durante los últimos días. Su autor es Anders Sundell (@sundellviz), investigador de la Universidad de Gotemburgo. Dicha institución elabora un índice sobre la calidad de gobierno (percibida y objetiva) de los distintos países europeos. El trabajo es concienzudo y aborda toda suerte de cuestiones, desde las sanitarias hasta las educativas, pasando por las medioambientales, pero también sondea las opiniones que los europeos tienen de Europa, de sus gobernantes y de sí mismos.

Una de las preguntas más interesantes versa sobre la entidad geográfica y política por la que sienten un vínculo más profundo. Los investigadores plantearon una escala numérica (del 0 al 10) sobre la que los encuestados podían proyectar su relación personal e identitaria con tres entidades distintas (región, país y Unión Europea). Después volcaron los resultados en un mapa. La entidad con mejor media se superpondría sobre las demás. Los resultados son interesantísimos y dibujan una Europa a dos velocidades: la regional y la nacional (la europea queda en un tercer plano).

