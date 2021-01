Todos creemos que hemos cumplido con las restricciones. Y que los demás no lo han hecho

Ha sido una constante desde el inicio de la epidemia. Políticos apelando a la responsabilidad individual para detener la ola de contagios. Expertos en salud pública atribuyendo a las reuniones sociales y familiares la escalada de casos. Representantes públicos ofreciendo a su ciudadanía dos opciones, ser "virus o vacuna". De un tiempo a esta parte hemos asimilado que la única receta para el coronavirus es la contención propia. Cuando los casos suben, significa que nos hemos portado mal.

Bueno, nosotros no. Ellos.

La encuesta. Es un esquema mental casi inevitable. Nosotros hemos cumplido. Los irresponsables son los demás. Lo ilustra una encuesta reciente de Ipsos Mori para el Reino Unido. Cuestionados sobre "quién está cumpliendo con el confinamiento", el 47% de los británicos cree que ellos a nivel personal "completamente". Ahora bien, desde su punto de vista, sólo el 4% de la población general está siendo tan obediente. La disonancia refleja la necesidad personal y colectiva de encontrar una explicación a una crisis que nos ha superado a todos los niveles.

Mentalidad. Pero también explica la psicología imperante desde el inicio de la pandemia, esa suspicacia permanente hacia los otros, esa velocidad a la hora de expiar las culpas a través de algunos grupos de población, esa interpretación moral de los contagios. Así, mientras sólo el 5% de los británicos confiesa seguir las restricciones "la mitad del tiempo", atribuye la misma actitud al 25% de la población. De igual modo, el 3% admite que cumple con el confinamiento "menos de la mitad" de las veces, mientras que acusa al 15% del país de lo mismo.

