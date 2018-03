Tras años siendo una excepción, Francia fijará al fin la edad de consentimiento sexual en los 15 años

Francia siempre ha sido un verso de la moralidad sexual. Tanto que, aún a día de hoy, la legislación francesa no contempla edad de consentimiento alguna, una figura presente en casi todos los países y que oscila entre los 14 y los 16 años. Esto podría llegar a su fin: el gobierno de Macron acaba de presentar una propuesta para fijar el consentimiento sexual en los 15 años. Cualquier relación sexual entablada con una persona menor de esa edad se considerará violación.

Por qué ahora. La medida es simbólica porque se anuncia un día antes de la gran huelga convocada para el 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer y con un claro carácter reivindicativo. También culmina un larguísimo debate abierto por la Ministra de Igualdad, Marlene Schiappa, que le ha llevado a un extenso tour de reuniones y consultas con miles de mujeres a lo largo y ancho del país. Más de 55.000 personas, según cifras oficiales, han participado en el proceso.

Qué dice la ley. En rigor, nada que no exista en otros puntos de Europa. En Alemania el consentimiento sexual está fijado en los 14 años. En España, tras la última reforma, se elevó de los 13 a los 16 años. Además, el proyecto incluye multas a partir de 90 euros para casos de acoso callejero. Hasta ahora, la jurisprudencia francesa no consideraba que existiera "violación" si la relación sexual con el menor no había estado precedida de violencia o de coacción.

Por ello, los asaltantes eran condenados por abuso, un delito castigado con multas y un máximo de cinco años de prisión, mucho más laxo que la violación.

Los antecedentes. De forma natural, la noticia y el debate en Francia se ha encuadrado en el largo debate sobre el movimiento #MeToo y los derechos sexuales de las mujeres. Algunos casos mediáticos previos contribuyeron a impulsar la ley. El año pasado, sin ir más lejos, un hombre de 30 años había sido absuelto de violar a una niña de 11 años al no poder probarse la violencia o coacción. Ha habido muchos otros casos similares en los últimos años.

Qué es consentir. En gran medida, el anuncio del gobierno francés es importante porque revela hasta qué punto el "consentimiento" es algo más complejo que un "sí" claro, la ausencia de coacción, la ausencia de resistencia o la ausencia de violencia. La edad de consentimiento existe porque se asume que un hombre o una mujer mayores de edad tienen una posición de poder natural ante la que cualquier menor no puede defenderse, ya sea mediante el forzamiento físico o no.

Un debate amplio. Francia tiene un largo historial de conversaciones sobre el consentimiento sexual, espoleadas ya a finales de los setenta por una petición abierta de figuras como Focault y Hocquenghem para despenalizar por completo las relaciones entre adultos y menores, cualquiera que sea la edad. De forma más reciente, un op-ed en Le Monde firmado por diversas célebres mujeres, como Deneuve, abogaba por repensar el movimiento #MeToo y por el "derecho a importunar".