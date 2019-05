Tres horas de cola a 8.848 metros de altura: el Everest ya es otro monstruo turistificado

Antaño uno de los rincones más ignotos e inaccesibles del planeta, la cima del Everest se ha convertido hoy en un hervidero de transeúntes, viajeros y escaladores profesionales. Una fotografía define la situación del pico a la perfección: más de 300 personas se agolpan en la cordada que conduce al punto más alto de la Tierra, una hilera multicolor desperdigada sobre una cresta a más de 8.000 metros de altitud.

Es una imagen inaudita que evidencia la turistificación (sí, también) del Everest.

Muertes. No es un proceso nuevo. El Everest lleva años atestado de gente. Pero popularidad de la fotografía y la muerte de tres escaladores ha despertado la atención de todos los medios de comunicación. El pasado miércoles dos personas perecieron durante su descenso al Campo IV. El jueves fueron tres. Todas ellas, probablemente, aquejadas de fatiga extrema y una aclimatación insuficiente a la altura.

the top of mt everest yesterday. this is getting ridiculous. pic.twitter.com/juc31uRBcF