Trump era el máximo candidato a ganar las primarias republicanas de 2024. Ahora todo ha cambiado

Estados Unidos nunca ha visto a un exmandatario de la nación enfrentarse a cargos penales. Hasta ahora. El expresidente Donald Trump acaba de ser acusado por un gran jurado de Manhattan, convirtiéndose en la primera persona en la historia de la primera potencia del mundo en servir como líder y luego ser acusado de un delito. Repasemos qué ha pasado y qué repercusiones puede tener tanto para la carrera de Trump como para las elecciones presidenciales que vienen.

Acusado de cargos criminales. Trump ha sido acusado por el organismo judicial por su participación en el pago de dinero para silenciar a una estrella del cine porno, según han apuntado personas con conocimiento del caso a The New York Times. Se trataría de un punto y a aparte en la historia de EEUU que hará temblar los cimientos de la carrera presidencial de 2024 y dejaría a Trump como el primer expresidente en enfrentar cargos criminales, un total de 30 relacionados con fraude comercial.

¿Qué va a pasar ahora? Lo más probable es que Trump se entregue la semana que viene, momento en el que las autoridades le fotografiarán a puerta cerrada y le tomarán las huellas dactilares. Luego será procesado y se le revelarán los cargos específicos. En esa lectura, un juez determinará si Trump puede pagar una fianza o cumplir con ciertas restricciones en espera de un juicio, o si podría ser puesto en libertad bajo palabra.

¿De qué se le acusa? Al poco de que Trump comenzara sus andadas para convertirse en presidente, en la campaña de 2015, el exmandatario invitó a sus abogados a una reunión en la Trump Tower, en la cual se acordó buscar historias que pudieran dañar su candidatura y reputación. En esa reunión se decidió también llevar a cabo un pago de 130.000 euros a Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos, para evitar que hablara públicamente de una aventura que dijo haber tenido con Trump años antes y que éste siempre ha negado.

El dinero se le entregó al abogado personal de Trump, Michael Cohen, quien a su vez se lo dió a Daniels en secreto. Según documentos judiciales en la propia acusación federal, los abogados de Trump autorizaron pagos por un total de 420.000 euros para cubrir el pago original de 130.000 y obligaciones fiscales y lo recompensaron con una bonificación. Después anotaron los reembolsos como un gasto legal en sus libros internos.

¿Y eso qué supone? Falsificar registros comerciales es un delito en Nueva York. Y ahí es donde se van a apoyar los fiscales. Pero que sea considerado delito grave y no delito menor deben probar que el fraude de Trump tiene su vínculo con un segundo delito. Y ese podría ser una violación de la ley electoral. Es decir, tienen que construir un caso argumentando que el pago a Daniels representó una contribución ilícita a la campaña de Trump para ayudar a su candidatura.

¿Podría ir a la cárcel? Esto es lo que todos nos preguntamos. Si el delito es grave pero de bajo nivel, según la ley del estado de Nueva York, es castigable con hasta cuatro años de prisión. Pero los cargos se suelen rebajar y es muy inusual que alguien sin antecedentes sea sentenciado a cárcel por un delito que no es violento. Pero más allá de eso, el hecho de que llegue a juicio, eso sí podría hundir a Trump. Y más en una ciudad donde muchos lo odian. Además, que el proceso se alargue solo desemboca en una cosa: que el juicio empañe la campaña presidencial de 2024.

¿Qué pasará con las elecciones? Como era bastante obvio, Trump ya ha pedido a sus seguidores que hagan ruido por su arresto. También ha negado cualquier romance con la estrella porno Stormy Daniels. De hecho, ha emitido un comunicado tras conocer la acusación alegando que se trata de la "persecución política e interferencia electoral al más alto nivel en la historia". "Creo que esta caza de brujas será contraproducente para Joe Biden", ha dicho. Y todo esto lleva a las elecciones presidenciales de 2024 a otro nivel.

Por otro lado, también es cierto que algo que normalmente supondría el hundimiento de facto de un candidato, podría incluso servir a Trump para convertirlo en un mártir político. Ya avisó hace unos meses que no abandonaría la carrera si lo acusaban. Incluso podría usar la acusación para motivar de nuevo a sus seguidores a una ola de protestas, como pasó con el asalto al Capitolio en 2020.

No es la primera vez que acusan a Trump. Trump ha evitado durante años varias demandas civiles y se salvó de todas. Como presidente, fue acusado dos veces por la Cámara liderada por los demócratas, pero evitó la condena del Senado. En diciembre, la Organización Trump fue condenada por múltiples cargos de fraude fiscal, aunque Trump no fue acusado. Y ahora, la acusación de la fiscalía podría no ser la última. Una investigación federal separada y un fiscal de Georgia investigan los intentos de Trump de revertir los resultados de las elecciones en ese estado.

Imagen: Leah Millis (Reuters)

