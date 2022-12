El último enfrentamiento entre India y China ha sido con porras y puños americanos. Están obligados legalmente

El viernes 9 de diciembre, mientras el resto del mundo estaba a sus cosas, dos potencias nucleares se enfrentaron en el Himalaya. Más de 200 soldados chinos cruzaron la frontera con la India en el distrito de Tawang (Arunachal Pradesh) armados con porras llenas de púas, puños de mono y pistolas táser.

Allí les esperaban unos 50 soldados indios que lograron contenerlos (primero con piedras y luego a puñetazos y patadas) hasta que llegaron refuerzos y las tropas chinas se retiraron más allá de la frontera. Parece el argumento de un sketch de humor absurdo, pero no. Tiene su explicación.

Un conflicto muy serio que parece un vodevil. Como escribía Shashank Joshi, editor de defensa de The Economist, "este sería el enfrentamiento chino-indio más grande desde Galwan en 2020". Esto no es anecdótico. China y La India llevan medio siglo luchando por el mismo trozo de tierra y en los últimos años toda la frontera se ha vuelto un polvorín.

Pero hay algo que está conteniendo la escalada. Sorprendentemente, además. Porque la pregunta clave de toda esta historia es por qué los soldados chinos llevaban palos y puños de mono y por qué los soldados indios los recibieron a pedradas. Para entenderlo tenemos que irnos a 1996.

Quick map highlighting the area of fresh border clashes between #India & #China, injuries are being reported on both sides, both countries have been in a military deadlock since 2020 pic.twitter.com/wqvVowU9J4