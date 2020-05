Vuelve el coche: su uso ya se está recuperando frente al hundimiento del transporte público

¿Qué modelo de ciudad dejará tras de sí el coronavirus? Dos tendencias parecen caminar en paralelo: por un lado, la apertura de los centros urbanos al peatón y a la bicicleta, impulsada por ayuntamientos deseosos de ampliar los espacios públicos y de asegurar la distancia social; por otro, una decadencia eventual del transporte público. Parece improbable que regresemos al metro tal y como solíamos.

En su lugar ha vuelto el coche.

Tendencia. Los confinamientos decretados a mediados de marzo provocaron un descenso drástico del volumen de usuarios tanto del transporte público como del vehículo privado. Lo ilustra este gráfico de Bloomberg, elaborado con datos de 27 ciudades. Desde entonces, el coche se ha recuperado poco a poco, si bien sigue un 50% por debajo de su uso habitual. Pero el transporte público no.

Ejemplos. China, el país más avanzado en el desconfinamiento, ofrece cifras elocuentes: el número de pasajeros en el metro de Pekín sigue un 53% por debajo de su media histórica, pese a que las restricciones se han levantado parcialmente; en Shanghai y Guangzhou la caída es algo menor, de un 29% y un 39%, pero igual de significativa.

