Ya hemos vivido más tiempo después de la caída del Muro de Berlín que mientras estuvo en pie

Pese al obstinado empeño de la industria cultural, el tiempo pasa. No hay remake multimillonario, disco revival o retorno inesperado de un complemento pasado que lo impida. Y lo hace a velocidad de vértigo: ayer se cumplieron 10.316 días desde que los berlineses derribaran el muro que les había separado durante casi tres décadas. Exactamente el mismo tiempo que estuvo en pie.

La efeméride puede parecer trivial, pero ha merecido diversos especiales y reportajes en buena parte de la prensa internacional, especialmente la alemana. DW habla de los muchos alemanes del este que trataron de esquivarlo, a menudo empleando el casi centenar de túneles subterráneos escavados durante los años del telón de acero; y el Berliner Zeitung, el diario local de Berlín, ha abierto hoy con tan fantástica fecha.

Berlin wall stood for 10316 days, and tomorrow is 10316 days since it is gone. pic.twitter.com/9HdDrnXILx