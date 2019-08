Yahoo ha vendido Tumblr por $3 millones, lo que te costaría una casa normalita en Silicon Valley

Seis años después de un movimiento que se antojaba capital a nivel estratégico, Yahoo se ha desentendido de Tumblr. Según diversos medios de comunicación, Verizon Media, la subsidiaria bajo la que opera la marca comercial de Yahoo, ha vendido la plataforma a Automattic, la empresa propietaria de WordPress. ¿El valor de la operación? Las estimaciones más altas lo colocan en los $20.000.000. Las menos optimistas, en los $3 millones. O lo que es lo mismo, el valor de una casa normalita en la bahía de San Francisco, sede de todas las empresas mencionadas.

Desastre. Es el único adjetivo que cabe a la operación. Sea cual sea la cifra exacta, aún desconocida, la venta de Tumblr pasará a la historia como uno de los mayores fracasos empresariales del entorno tecnológico. Cuando Yahoo adquirió la plataforma hace más de un lustro lo hizo por un valor superior a los $1.000 millones. Apenas tres años después, y en un contexto de expansión generalizada en todo el sector, Tumblr no cumplía con sus objetivos de ventas publicitarias, lo que obligó a Yahoo a devaluar su valor a los $700 millones.

