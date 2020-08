24.000€ en 20 minutos: el tiempo que necesita Jeff Bezos para ganar el salario medio de España

Una palabra bien podría definir el desarrollo económico de los últimos diez, quince años, al menos en los países desarrollados: desigualdad. Los sueldos, las condiciones de vida y las opiniones políticas se han polarizado. La distancia entre quienes más tienen y quienes menos tienen se está ensanchando. Es algo particularmente evidente entre los multimillonarios. Nunca antes la humanidad creó tanta riqueza. La calidad de su distribución es muy diferente. Y podemos medirlo en tiempo.

Calculadora. Es al menos lo que pretende una calculadora-comparativa de salarios desarrollada por SimpleTexting. En ella podemos introducir una cifra cualquiera (pongamos nuestro sueldo anual) y compararla con la inmensa fortuna de los hombres más ricos de la Tierra. Entre ellos se cuentan los CEO de Amazon (Jeff Bezos, de fortuna sin igual), Facebook (Mark Zuckerberg) o Elon Musk (Tesla), más el habitual listado de sospechosos cuando hablamos de riquezas exorbitantes.

La herramienta hace el resto.

Tiempo. Utilicemos como ejemplo el salario medio de los españoles según el INE. La última cifra ofrecida por el instituto data de 2018 y lo fija en 24.009€ anuales (21.011€ para las mujeres, 26.738€ para los hombres). Trasladado al salario anual de Jeff Bezos, por ejemplo, nos topamos con lo siguiente: tan sólo necesita 19 minutos para ganar lo que un españolito de bien a lo largo de doce meses. El tiempo resulta aún más irrisorio si tomamos como referencia la moda, el salario más frecuente de España: 17.482€.

14 minutos.

Distancias. La calculadora es un ejercicio mental que acota tan descomunales riquezas, de otro modo inasibles. No es un paralelismo exacto. La riqueza de Bezos y otros multimillonarios no tiene una traslación física, no es un dinero disponible de forma inmediata en su cuenta corriente, sino que depende de valoraciones bursátiles y otras inversiones. En cualquier caso, es posible trazar estimaciones a partir de ellas. La de Bezos, ahora mismo, supera los 160.000 millones de euros.

Excepcional. Hay otras formas de verlo. Cuando un youtuber trató de trasladar tantísimo dinero a granos de arroz, terminó comparando un triste grano (100.000$), cantidad nada desdeñable (el equivalente a 84.000€ en Europa, sueldo altísimo dentro de España) con sacos y sacos de arroz desparramados por su garaje. Todo esto con cierta excepcionalidad: Bezos es tan rico que la distancia que le separa de Musk es más grande que la que nos separa a nosotros, simples mortales, de Elon Musk.

Camino. ¿Y cómo llegar a ser ellos? Se trata de un sector en crecimiento. En 2017 el número de super-ricos (fortunas superiores a los €30 millones) superaba los 220.000 individuos. Desde entonces la cifra ha crecido. Ahora bien, el camino hasta la cima está repleto de trampas. No sólo necesitas disponer de cierto talento o explotar buenas ideas... Sino también conexiones certeras, unos padres económicamente acomodados y buenos contactos. Hasta entonces, tendrás que conformarte con ganar al año lo que Jeff Bezos gana en media hora. O menos.

Imagen: Reuters