Por algún motivo, Kanye West tiene colgado el escudo de los Reyes Católicos en su pared

Iluminado por la clase de luz cegadora que sólo desprenden los dioses, Kanye West congregó a sus fieles en Twitter para pronunciar uno de sus ya proverbiales sermones. En la homilía, Él, oh, pastor de tantas almas descarriadas, anunció que rompía unilateralmente su relación con Universal Music, a la sazón su empleador. West, borracho de inspiración celestial, procedió poco después a declararse un "Moisés" que habría de conducir a sus hermanos, esclavos de la industria musical y de la NBA, a una Tierra Prometida repleta de libertad y bonhomía.

Desearíamos exagerar, pero no. Son palabras textuales.

I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony



I’m not gonna watch my people be enslaved



I’m putting my life on the line for my people



The music industry and the NBA are modern day slave ships



I’m the new Moses