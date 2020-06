Ama a la obra, odia al autor: la caída en desgracia de J.K. Rowling entre los fans de Harry Potter

¿Se puede separar la obra del autor? Es una pregunta que ha avivado infinidad de debates durante los últimos años. La respuesta depende de un frágil equilibrio entre la acusación elevada contra el artista y la relevancia de sus trabajos. En el caso de J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, el segundo elemento de la ecuación es inconmensurable. ¿Pero qué hay del primero?

Anti-trans. El pasado fin de semana, Rowling compartía un artículo publicado bajo el siguiente titular: "Creando un mundo post-coronavirus más igualitario para las personas que menstrúan". La autora subrayó lo que, a su juicio, era un concepto absurdo: "Personas que menstrúan. Estoy segura de que solíamos tener una palabra para esa gente. Que alguien me ayude. Wumben?". Un juego de palabras con "woman".

Rowling, así, se alineaba con las tesis del feminismo radical. La "mujer" no es un constructo cultural, no depende del género sino del sexo. Es biológico. No existen las "personas que menstrúan", sino las "mujeres que menstrúan".

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA