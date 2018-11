Fartgate: el gran campeonato de dardos que quedó reducido a una batalla de pedos

Pese a su increíble seguimiento (uno de los deportes más vistos en Sky Reino Unido), no es habitual que los campeonatos de dardos se cuelen en los medios de comunicación. Sin embargo, los acontecimientos registrados durante el Grand Slam 2018, celebrado en Inglaterra, bien merecen la atención de la opinión pública: la lucha a los dardos se ha transformado en una lucha de pedos.

El beef lo protagonizan dos jugadores de dardos profesionales. Tras caer eliminado en los octavos de final, el holandés Wesley Harms acusó a su contrincante, el escocés Gary Anderson, de airear sus problemas intestinales durante las mangas. "Necesitaré dos noches para olvidar este olor", reconocería de forma explosiva en la entrevista posterior. Para Harms, Anderson trató de desvirtuar su rendimiento contaminando el aire con sus flatulencias.

El asunto no debería haber ido a más, pero Anderson recogió el guante y envidó a lo grande: "Cuando me tiro pedos en las competiciones me cago en cima, es algo que ya he dicho". El escocés procedió a enmendar la plana a su joven rival: "Si el chaval cree que me he pedido se equivoca al 1010%. Juro por mis hijos que esta vez no fue mi culpa. Una vez sufrí de dolor de estómago y lo admití. No voy a mentir sobre pederme en el escenario".

Y de repente, la humanidad en su conjunto descubrió cómo los gases intestinales representaban un interesante aderezo al noble deporte del dardo. El asunto pasó de las cadenas y medios especializados a los generalistas británicos, y de ahí al resto del planeta. El fútbol podría tener el teatro y el engaño; el béisbol los esteroides; el ciclismo el dopaje; y la natación los bañadores tecnológicos. Pero los dardos tenían un escándalo mucho mejor: los pedos.

Resulta que Harms afinó con mucha exactitud su disparo. Anderson disfruta de cierta fama de cagón (en sentido literal, no figurado) entre sus compañeros. Doble campeón del mundo y uno de los mejores jugadores de este siglo, ha reconocido en alguna ocasión haber optado por liberar sus gases en plena competición (hasta el punto de, ejem, perder el control del esfínter por completo). La acusación del holandés tenía base empírica.

Gary Anderson and Wesley Harms have denied accusations of farting on stage at the Grand Slam of Darts last night.



However, your Honour, I'd like to draw your attention to 1:24 of this video. Anderson has previous. A serial farter, your Honour. pic.twitter.com/iK1RZsqR3t