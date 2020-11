Si creías que no te gustaba el golf este alucinante golpe de Jon Rahm te hará cambiar de opinión

¿Deporte de altísima competición o pasatiempo privilegiado de un puñado de hombres con mucho tiempo libre y demasiado dinero? La consideración popular del golf siempre ha oscilado entre lo reverencial, fruto de su larga historia y tradición, y lo frívolo, resultado de su posición como entretenimiento de prestigio. Su carácter técnico (esos golfistas oriundos desprovistos de toda forma física) y su lejanía de los cánones clásicos (no es olímpico) lo han relegado al tercer renglón de la atención mediática.

Al menos en España. Craso error.

El golf es un deporte tan apasionante como espectacular. Sucede que hay que comprenderlo. Aunque no siempre. En ocasiones, se abre a la percepción popular de forma directa y visceral, pura emoción. Lo ilustra el golpe ejecutado ayer por Jon Rahm, número 2 del mundo nacido a escasos veinte kilómetros de Bilbao, durante su sesión de práctica en el Masters de Augusta, uno de los cuatro torneos más importantes del circuito internacional. Es inútil explicarlo, hay que verlo:

His second in two days, Jon Rahm skips his way to a hole-in-one at No. 16 - on his birthday, no less. #themasters pic.twitter.com/rtefAN5XtH