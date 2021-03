Un taquillazo llega, otro se va: los póster homenaje entre las películas más vistas de siempre

En el séptimo arte, muy de vez en cuando, se dan esas ocasiones en las que una película destrona a otra como la más taquillera de la historia. Los medios culturales se llenan de artículos y las redes lo comentan con entusiasmo, como si se hubiera hecho con el Oscar a la mejor recaudación. Hace unos días, nos hacíamos eco de la noticia de que Avatar, el film de ciencia ficción dirigido por James Cameron, se hacía con el puesto número uno como la película más taquillera de la historia, superando a Los Vengadores: Endgame.

¿Cómo es posible? Algunos estaréis pensando, si Avatar es una película de 2009. Bien, el motivo no es otro que China ha reestrenado la película en sus salas de cine. No duele tanto, pues el primer puesto se sigue quedando “en casa”. Avatar es también una película de Disney desde que el estudio comprase Fox hace unos años por una cantidad multimillonaria y, gracias al país asiático, ha alcanzado la friolera de 2.8 billones de dólares.

¿Y qué pasa cuando suceden estos episodios en los que una película supera a otra en taquilla? Bueno, nos cuesta imaginar a los hermanos Russo llamando por teléfono personalmente a Cameron para felicitarle. O a Peter Jackson llamando a Michael Bay cuando (preparáos fans de Tolkien) Transformers superó a El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey.

En cambio, las productoras de las películas sí se pasan la medalla de formas más originales, como por ejemplo con felicitaciones en forma de posters, que ya se han convertido en una tradición cuando una nueva película ocupa el número uno de la lista. El tuitero Gabriel Cebrián recopilaba en un hilo de Twitter algunos de los homenajes más memorables, y ninguno de ellos tiene desperdicio. Estos son algunos ejemplos.

Los Na'Vi de Avatar se imponen a Los Vengadores

Este, por ejemplo, ha sido el poster con el que Disney y los directores de Endgame han felicitado a los creadores de Avatar por quitarle el puesto a su película como la más taquillera de la historia.

Cuando Tiburón se rinde a los pies de R2D2

Pero la tradición comienza mucho antes, con un póster en el que Steven Spielberg felicitó a George Lucas cuando La Guerra de las Galaxias superó a Tiburón en 1977. Un texto firmado por el propio Spielberg acompañaba a la imagen: “La semana pasada Star Wars adelantó a Tiburón como la película más rentable. Tu historia del hiperespacio se lo ha ganado. Felicitaciones al grupo de la Cantina y toda la Fuerza de la imaginación que logró hacer de Star Wars digna del trono. Enhorabuena”.

E.T se gana el corazón de los Skywalker

En 1982, George Lucas le devolvió el gesto a Spielberg, cuando ET: El Extraterrestre superó a La Guerra de las Galaxias. Y esta era la dedicatoria que acompañaba al poster: "Querido Steven, felicidades a ti y a tu amigo extraterrestre. E.T supera a Star Wars como la película más rentable de la historia. La aventura de E.T en la tierra y su regalo de una amistad intergaláctica continua llegándonos a todos los espectadores. Que la fuerza esté contigo, amigo".

El extraterrestre le devuelve la corona a las galaxias

En 1997, La Guerra de las Galaxias (junto a sus 2 secuelas) fue reestrenada en cines, superando a E.T. De nuevo, Spielberg le devolvió la corona a Lucas.

La Fuerza se hunde en el Titanic

En 1998 apareció alguien nuevo en este juego, James Cameron, que logró colocar a Titanic en el número 1. Esta fue la felicitación que le dedicó Lucas.

Cuando los dinosaurios de Jurassic World se comieron al Capitán América

En 2010, Avatar supera a Titanic. Ahí no hubo poster porque James Cameron no se iba a felicitar a sí mismo. En 2015, Jurassic World se convierte en la película con mejor recaudación en su estreno, superando a Los Vengadores. Ahora se felicitaban los propios estudios.

Trae pa'ca eso que los droides siguen petándolo en el cine

El título le dura a Jurassic World menos de un año, siendo superada por Star Wars: El Amanecer de la Fuerza.

De una galaxia muy lejana...a los héroes más poderosos de la Tierra

Marvel recuperaría el puesto en 2018, con el estreno de Vengadores: Infinity War. Thanos había llegado para quedarse.

Ah, ¿pero que el Titanic no se había hundido?

En 2019, Vengadores: Endgame superó primero a Titanic, convirtiéndose en la 2ª película más taquillera de la historia después de Avatar. Así felicitó James Cameron.

Antes de que China resucitara a Avatar, Iron Man mandaba...

Poco después, Cameron tendría que dedicar otro poster, y es que Vengadores: Endgame superó a Avatar y se convirtió en la número 1. Todo esto antes del giro de los acontecimientos de hace una semana.

Y en España, claro que sí, no hay nada Imposible

También ha sucedido en España. Cuando 8 Apellidos Vascos superó a Lo Imposible como la película con mayor recaudación de la historia de nuestro país, Juan Antonio Bayona les dedicó esta imagen.