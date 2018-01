De Luis Miguel a Zahara: así se ha convertido Operación Triunfo en el Radio 3 de los talent shows

Triunfito. Pocos términos puede haber más despectivos a la hora de calificar a un cantante en España. Los triunfitos son los concursantes, o ex concursantes, de 'Operación Triunfo', el talent show musical de TVE que, desde que se estrenó en 2001, ha lanzado al estrellato a David Bisbal y ha dado a varios representantes españoles a Eurovisión. Logros que no pueden considerarse contribuciones reales al estado de la música actual en España, o así lo afirman sus detractores.

Pero algo ha cambiado con la recuperación del concurso por parte de La 1. Este 'Operación Triunfo 2017' sigue siendo muy criticado por quienes consideran que sus participantes y sus seguidores son unos incultos musicales, que fomenta la "música basura" y que sus galas no son mejores que las de José Luis Moreno. Tenemos noticias frescas para ellos; este 'Operación Triunfo' es el más indie de los concursos musicales. A veces, parece estar patrocinado por Radio 3 y el Festival de Benicassim.

Cuando 'Operación Triunfo' era lo peor del mainstream

El fenómeno que el talent show ha vuelto a ser entre el público ha traído de regreso las críticas más habituales hacia el nivel musical del programa y de sus fans. No es extraño leer en Twitter aseveraciones como ésta de Antonio Luque, alias Señor Chinarro, que afirmaba que "OT nos muestra qué le gusta de la música a la gente que no le gusta la música", un tuit seguido de respuestas que se preguntaban si los seguidores del programa sabrían nombrar cinco canciones de los Beatles.

Esas opiniones y prejuicios se asientan sobre el enorme éxito que fue la primera edición del programa, en 2001, y el tipo de canciones que se escucharon entonces en sus galas. Gisela y Bustamante cantaban una empalagosa balada de Andrea Bocelli y Marta Sánchez (esos dúos locos de principios de los 2000), dominaban los ritmos latinos muy comerciales y tenía una gran presencia el productor Kike Santander, que llegó a ser el director de la Academia en la que viven y preparan las galas los concursantes en 2005 y 2006, cuando el talent show ya estaba en Telecinco.

En las galas de aquella primera edición era bastante habitual que se versionaran éxitos de Jon Secada, Luis Miguel, Glenn Medeiros, Chayanne, Café Quijano, Gloria Estefan, Malú, Barbra Streisand, Maná o Mariah Carey. Eran todo artistas y temas muy conocidos y, para los espectadores que pensaban que 'Operación Triunfo' no era más que un 'Gran Hermano' de cantantes, esa lista representaba lo peor del mainstream.

A 'Operación Triunfo' se la ha acusado siempre de prefabricar artistas y de empobrecer el nivel musical de España

Esa idea de que el formato empobreció el gusto musical español se afianzó aún más cuando a OT le salieron "hijos" por todas partes, desde Telecinco trayendo a España el formato que lo inició todo, 'Popstars', a aquel 'Lluvia de estrellas' de Antena 3 que, desde mediados de los 90, había recuperado el espíritu de los viejos concursos de cantantes de la radio. OT respondía a lo que más se escuchaba en las radiofórmulas para elegir los setlists de sus galas, y aunque en 2017 eso sigue siendo así, se ha adaptado a una nueva realidad, que es que los cantantes ya no se hacen famosos sólo porque suenan en Los 40. Internet lo ha cambiado todo.

Las viejas críticas de que 'Operación Triunfo' era un programa para gente a la que no le gustaba la música de verdad se han quedado desfasadas con la nueva edición. Ésta sigue tirando de viejos éxitos de los 80 y del repertorio de estrellazas internacionales para las galas, ya sean Rihanna, Ed Sheeran, Taylor Swift, Luis Miguel o la banda sonora de la película 'Coco', pero los intercala con canciones de artistas que es más habitual escuchar en Radio 3 que en Los 40, tipo Vetusta Morla, Zahara o Zenet. Y cuando se ha ido a tirar de clásicos, hasta ha optado por alguien como Serge Gainsbourg.

Y, probablemente, este cambio en 'Operación Triunfo' lo represente mejor que nadie el cantautor malagueño El Kanka. Desde que Amaia, la gran favorita entre los concursantes, empezó a versionar sus canciones en la academia (como en el vídeo de arriba), su perfil público ha subido como la espuma, hasta que acabó visitando la academia.

El festival alternativo de las visitas a OT

Ahí se ha notado que la dirección del programa está haciendo, al menos, un esfuerzo por adaptarse a los gustos no sólo de sus concursantes (la gran mayoría millenials por debajo de los 25 años), sino a la mayor variedad del panorama musical español. Y a que YouTube y Spotify han permitido a muchos jóvenes descubrir e idolatrar a artistas que tienen muy difícil aparecer en un horario de máxima audiencia en televisión.

Las visitas de artistas a la academia para dar consejos a los concursantes son un clásico del programa, y en 2017 se ha tirado de ex triunfitos como Rosa o Verónica, de grupos muy populares como Efecto Pasillo o Maldita Nerea, pero también de cantautores más conocidos por los habituales de cafés como el Libertad 8 de Madrid que por el público medio de TVE.

Los concursantes han podido conocer de cerca a:

Zahara, que vio también como una de sus canciones, ' Con las ganas ', acababa cantada en una gala (es el vídeo de arriba).

El cantautor gallego Andrés Suárez

Rozalén, de la que se cantó un tema suyo en una gala y que fue acompañada de la intérprete en lengua de signos que está en todos sus conciertos.

Funambulista

Miss Cafeína, que fueron gracias a su conexión con Javier Calvo y Javier Ambrossi, profesores de interpretación en la academia, y que tal vez sean los más famosos de todo este grupo

Ese lado un poco menos mainstream también se ha trasladado a algunas galas, porque no sólo es que los chicos hayan versionado a Zahara o a Rozalén, si no que han interpretado otros temas que no es tan sencillo escuchar en prime time en una televisión generalista en España, empezando por canciones de los musicales 'Rent' y la película de 'Dreamgirls', el tema de 'La La Land' que ganó el Oscar a mejor canción el año pasado, y terminando en boleros como 'Vete de mí' o el que ha sido el mayor éxito viral de esta edición de OT, 'Shake it out', de Florence + The Machine.

Amaia la cantó en la gala del 2 de enero. En estas tres semanas, su actuación acumula 3,7 millones de visualizaciones en YouTube. El disco en el que se incluyó esa canción, 'Ceremonials'. entró en la lista de ventas en España en el puesto 25. El siguiente álbum, 'How big, how beautiful, how blue', ya subió hasta el cuarto, y todo sin que las radiofórmulas más populares pincharan su single 'What kind of man'. Es decir, que Florence + The Machine no es un grupo famoso, famoso de verdad en España. Hasta que 'Operación Triunfo' decidió versionar uno de sus primeros éxitos en una gala.

El otro gran éxito viral del programa, 'La Bikina', acumula más de 1,4 millones de visionados en YouTube y aunque su inclusión en el disco de la banda sonora de 'Coco' le ha dado más repercusión fuera de México, tampoco era una opción evidente para el talent show.

Sin embargo, donde está el verdadero espíritu indie de esta edición es en su gran acierto, en el culpable de que se haya convertido en un fenómeno de redes sociales: su canal en directo en YouTube.

Las imprevisibles versiones de la academia

Esta 'Operación Triunfo 2017' no es un exitazo en audiencia. O lo es, pero de una manera que refleja cómo ha cambiado el consumo de televisión en España. La decisión de TVE de tener un canal 24 horas en directo que muestre las actividades diarias de los concursantes en la academia, y la rapidez con la que se suben al canal oficial del programa las clases y los ensayos, ha permitido que una nueva generación de fans se suba al carro de 'Operación Triunfo' de una manera que no era posible a principios de los 2000.

Y esos fans comparten por Twitter fragmentos de las emisiones que les parecen significativos; entre ellos, los favoritos son las diferentes versiones que los participantes hacen en sus ratos libres, y que han sido de lo más sorprendentes. Han generado un fandom propio que casi discurre paralelo a lo que ocurre en las galas, a las nominaciones y la especulación de quién representará a España en Eurovisión.

El verdadero fenómeno de 'Operación Triunfo' está en las redes sociales y en su canal en directo en YouTube

Varios de los concursantes han hecho ya sus pinitos componiendo sus propias canciones y tienen estudios musicales de algún tipo, y no es raro verlos pasar el rato con las guitarras o en el piano de la academia. Y allí es donde, de repente, se pueden arrancar a cantar 'Alfonsina y el mar', de Mercedes Sosa, o 'Tempestades de sal', de la cantautora gallega Sés, 'Volver', 'El meu poble' de Txarango, 'Hero' de Family of the Year, o bailan 'Señoras bien', de Las Bistecs, 'Viejoven' de Ojete Calor o con Joe Crepúsculo versionando a Los Punsetes; es decir, artistas que son difíciles de escuchar tanto en La 1 como en Telecino o Antena 3.

Aquí se merece un apartado para ella sola "Amaia de España", la concursante que ha ido conquistando a los seguidores del programa, sobre todo, a partir de sus versiones en el canal en directo. La pamplonica está estudiando el grado profesional de piano y ha ido sorprendiendo a los espectadores con la variedad de temas que ha tocado con ese instrumento. Empezó practicando el estudio Revolucionario de Chopin y obras de Bach y terminó versionando todo lo versionable.

Entre esas versiones figuran 'Mala mujer', de C. Tangana; 'El mundo extraño', de los argentinos Él Mató a un Policía Motorizado; 'Meravigliosa creatura', de Gianna Nannini; 'Basin Street Blues', 'Por qué te vas', de Jeannette; 'Video Games', de Lana del Rey; 'La luna de Rasquí', de Jorge Drexler; 'Let it be', de The Beatles, con Roi; 'In the aeroplane over the sea', de Neutral Milk Hotel, 'Azul', de Toña la Negra, una canción de cuna en euskera y hasta tangos flamencos como 'Catalina' o 'Zorongo gitano', una canción popular recopilada por Federico García Lorca.

La mezcla de clásicos, indies y grupos mainstream (también ha versionado a Mecano) es lo que ha conquistado a los fans, y no sólo en España. En los comentarios de los vídeos en YouTube es habitual encontrar a seguidores de Argentina, Brasil y hasta hay algunos vídeos traducidos al italiano. Que los concursantes compongan canciones mientras están en la academia no ha hecho más que acrecentar ese fenómeno interneteril, especialmente porque se pueden ver las diferentes etapas por las que va pasando una canción. Alfred es el que más visibilidad ha tenido hasta ahora en ese aspecto (algunos fans ya han hecho sus propios videoclips de 'Londres'), pero buena parte de ellos se han dejado ver escribiendo temas propios.

La facilidad de los fans para ver a los concursantes a través del canal de YouTube, y de compartir vídeos, ha permitido que, de repente, 'Operación Triunfo' abra el espectro musical de estos programas de una manera mucho más amplia de lo esperado. En la gala para elegir a los finalistas se cantarán, por ejemplo, 'Maldita dulzura', de Vetusta Morla, o 'Te recuerdo Amanda', de Víctor Jara. Está más cerca de lo indie que el repertorio de 'La Voz'. Sólo podría ser más alternativo si en la final se cantaran temas de Los Nastys, Novedades Carminha o Estrogenuinas. Este 'Operación Triunfo 2017' es, claramente, el talent show de una nueva generación.

Foto | Carmen Carrazquez/TVE