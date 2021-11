Ducharte con agua fría para faltar menos al trabajo: la última ocurrencia del Foro Económico Mundial

¿Qué tendrán las grandes instituciones del establishment que, cuando se ponen a promulgar cambios en los hábitos diarios que suponen una merma para el confort de los individuos, pone a multitudes en su contra?

Dúchate con agua fría. Esta ha sido la última recomendación, ya viral, defendida por el Foro Económico Mundial en sus redes sociales. Aquellos individuos que lo hacen se cogen de media un 29% menos días de baja por enfermedad al año, lo que supone un claro beneficio para todos, aunque sobre todo para los empleadores. “Empezar la mañana con una ducha helada puede que sea una forma bastante desagradable de empezar al día”, concede la investigadora a cargo del post republicado en la web de la organización, pero aún así, considera que hay motivos más que suficientes para entregarse a ellas.

