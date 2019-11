Fosas comunes, what else? George Clooney se gastó el dinero de Nespresso en satélites de vigilancia en Sudán

“Casi todo el dinero que hago con mis anuncios de Nespresso va a pasar a mantener un satelite que opera sobre el borde entre Sudán y Sudán del Sur para vigilar a Omar al Bashir. A sus declaraciones de que le espío allá donde vaya y si tengo derecho a filmarlo yo le respond, ‘Bienvenido al mundo, señor criminal de guerra’. Quiero que los criminales de guerra tengan en el mundo la misma fama que yo. Creo que se la merece”. George Clooney para The Guardian en declaraciones de julio de 2013. Una faceta no tan conocida de la estrella que ha reaparecido en redes sociales justo ahora que acaba de ser destituido el dictador sudanés.

Today I found out the most fucking insane thing and that's George Clooney did all those Nespresso ads so he could spend millions of dollars keeping his own private satellite in orbit over Sudan for years to keep track of war crimes being committed by the Sudanese government pic.twitter.com/NJpvahqabE